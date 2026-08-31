Εμφατική επιστροφή του Αλκαράθ! (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ ξεκίνησε με «καθαρή» νίκη επί του Ρομάν Σαφιούλιν το μεγάλο comeback του στο tour!

Στον πρώτο του αγώνα μετά περίπου 4.5 μήνες, ο 23χρονος Ισπανός (Νο.3), ξεπέρασε το εμπόδιο του επικίνδυνου Ρώσου (Νο.99) με 6-4, 6-4, 6-4 και έκλεισε θέση στον δεύτερο γύρο του US Open, όπου θα συναντήσει τον Πορτογάλο Ζάιμε Φαρία.

Ο Καρλίτος έδειξε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έστειλε ενθαρρυντικά μηνύματα σε ό,τι αφορά την πορεία του στη Νέα Υόρκη, όπου υπερασπίζεται τον περσινό τίτλο του.

«Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολοι πέντε μήνες για μένα, οπότε το να μπορώ να μπω ξανά στο Arthur Ashe και να αγωνιστώ...», είπε μετά τη λήξη του αγώνα. «Όπως είπα και πριν από το τουρνουά, δεν θα μπορούσα να είχα επιλέξει καλύτερο τουρνουά για την επιστροφή μου από το US Open, εδώ στη Νέα Υόρκη. Είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό μέρος για μένα, ένα ξεχωριστό τουρνουά για μένα. Προσπάθησα να το απολαύσω όσο περισσότερο μπορούσα. Μου έλειψε. Μου έλειψε το κοινό, η ενέργεια. Μου έλειψε ο ανταγωνισμός. Μου έλειψαν τα πάντα, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος που κατάφερα να αγωνιστώ ξανά».

«Είχα κάποιες αμφιβολίες για τον αγώνα, δεν θα πω ψέματα», δήλωσε, όταν ρωτήθηκε πώς ένιωθε τον καρπό του. «Σκεφτόμουν: “Θα μπορέσω να αντέξω έναν αγώνα best-of-five; Θα μπορέσω να παίξω τέσσερα ή πέντε σετ; Δεν ξέρω”. Οπότε είχα κάποιες αμφιβολίες, αλλά προσπάθησα να τα ξεχάσω όλα και να επικεντρωθώ στα πράγματα που έπρεπε να κάνω, σε αυτά που προσπαθούσα να βελτιώσω. Σκεφτόμουν: “Ας δούμε τι θα γίνει στον αγώνα”. Είμαι απλώς χαρούμενος που κέρδισα με straight sets, που πήρα ακόμη μία νίκη, και σωματικά έπαιξα πραγματικά πολύ καλά».

Σε ό,τι αφορά την υπερασπίστρια στις γυναίκες, την Αρίνα Σαμπαλένκα, εκείνη επικράτησε της Καμίλια Οσόριο με 4-2, 6-4 και θα παίξει στον δεύτερο γύρο με την Πολίνα Ιατσένκο.

Στον δεύτερο γύρο πέρασε και η περσινή φιναλίστ Αμάντα Ανισιμόβα, που που νίκησε με 6-1, 6-3 την Άσλιν Κρούγκερ και έχει τώρα ραντεβού με τη Λίλι Τάγκερ.