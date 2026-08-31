Θρίλερ με τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη: «Μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας» λέει ο 43χρονος

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η υπόθεση με το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Το απόγευμα της Δευτέρας οδηγήθηκαν στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση, ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα -κατά τα λεγόμενά της- σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου όπου από την αστυνομική έρευνα αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε κρυμμένη σορός βρέφους.

Ποινική δίωξη για κακούργημα

Σε βάρος τους ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού. Και οι τρεις έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή για την Τετάρτη στις 10:00 το πρωί.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το βρέφος έφερε τουλάχιστον 10 χτυπήματα, κάτι που μαρτυρά εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος στην κατάθεσή του δήλωσε αθώος ως προς τον θάνατο του βρέφους, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι το παιδί δεν ήταν δικό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το μωρό κοιμόταν μόλις μία ώρα την ημέρα και ότι έκλαιγε τις υπόλοιπες 23 ώρες, φτάνοντας μάλιστα να πει ότι «μόλις πέθανε (σ.σ.: το βρέφος) ηρέμησε το σπίτι μας».

Ισχυρίστηκε, δε, ότι... «μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο οι Illuminati και μας έδωσαν άλλο, σατανιασμένο».

Σε κανένα σημείο της κατάθεσής του, πάντως, δεν ανέφερε ότι σκότωσε αυτός το βρέφος, ούτε φυσικά ομολόγησε κάτι τέτοιο.

Ποσότητα ναρκωτικών στο διαμέρισμα της Κυψέλης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα στην Κυψέλη που εκτυλίχθηκε το σκηνικό της φρίκης εντοπίστηκαν και ναρκωτικά.

Πρόκειται για 3,8 γρ. κάνναβης, 14,3 γρ. μεθαμφεταμίνης, 53,2 γρ. κάνναβης σε μορφή σοκολάτας και 2 δισκία ecstasy.

Κυψέλη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος ήταν άγρια μαχαιρωμένο.

Η ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, και την πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση ενημερώθηκαν πως ο ιατροδικαστής εντόπισε και κατέγραψε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους.

Το παιδί φαίνεται από τις εξετάσεις πως ήταν σωστά μεγαλωμένο, δεν είχε κάποιο ζήτημα υγείας, με τον ιατροδικαστή να πιθανολογεί πως πρόκειται για βρέφος που γεννήθηκε μετά από κύηση 8 έως 9 μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής στην έκθεσή του κάνει λόγο για βρεφοκτονία.

Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν θανατηφόρες, αφού έπληξαν ζωτικά όργανα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος θανάτου, λόγω του ότι το βρέφος είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη.

Πηγή: iefimerida.gr