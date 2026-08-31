Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας

Δείτε την βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το παράθυρο του Αυγούστου.

Η Ελλάδα πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη στην παράταση απέναντι στην Ισπανία και έτσι έμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι της πρόκρισης. Η «επίσημη αγαπημένη» έχει πλέον ρεκόρ 4-4 και είναι ισόβαθμη με την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο.

Από πάνω βρίσκονται οι Ισπανία-Γεωργία με 5-3 και στην κορυφή η Ουκρανία με ρεκόρ 6-2.

Αναλυτικά η βαθμολογία:

1) Ουκρανία 6-2

2) Ισπανία 5-3

3) Γεωργία 5-3

4) Πορτογαλία 4-4

5) Ελλάδα 4-4

6) Μαυροβούνιο 4-4

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Ελλάδα - Ισπανία 108-106

Πορτογαλία - Γεωργία 90-98

Μαυροβούνιο-Ουκρανία 89-98

Η επόμενη αγωνιστική:

26/11

Μαυροβούνιο - Ισπανία

Πορτογαλία - Ουκρανία

Ελλάδα - Γεωργία