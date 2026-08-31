Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας

Η Ελλάδα πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη στην παράταση απέναντι στην Ισπανία και έτσι έμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι της πρόκρισης. Η «επίσημη αγαπημένη» έχει πλέον ρεκόρ 4-4 και είναι ισόβαθμη με την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο.
Από πάνω βρίσκονται οι Ισπανία-Γεωργία με 5-3 και στην κορυφή η Ουκρανία με ρεκόρ 6-2.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
1) Ουκρανία 6-2
2) Ισπανία 5-3
3) Γεωργία 5-3
4) Πορτογαλία 4-4
5) Ελλάδα 4-4
6) Μαυροβούνιο 4-4
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
Ελλάδα - Ισπανία 108-106
Πορτογαλία - Γεωργία 90-98
Μαυροβούνιο-Ουκρανία 89-98
Η επόμενη αγωνιστική:
26/11
Μαυροβούνιο - Ισπανία
Πορτογαλία - Ουκρανία
Ελλάδα - Γεωργία