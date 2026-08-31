Τσιτσιπάς: «Χαλάρωσα και δεν είχα προσδοκίες» (vid)

Έλαμπε από χαρά στην on court συνέντευξή του μετά τη νίκη επί του Αρτούρ Φις ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Έχω μείνει άφωνος, δεν ξέρω τι να πω, ήταν εκπληκτικό ξεκίνημα στο τουρνουά», είπε αρχικά και μετά εξήγησε πώς γύρισε το ματς. «Έριξα τις προσδοκίες μου, νιώθω πως πολλές φορές μας παρασέρνουν οι προσδοκίες μας. Το να κουβαλάς τέτοιο φορτίο δεν είναι εύκολο σε έναν αγώνα, ειδικά όταν ο ψυχολογικός τομέας σε ένα ματς είναι τόσο σημαντικός. Είναι σημαντικό να μένεις εκεί και να συνεχίζεις να χτίζεις στο παιχνίδι σου. Τα οφείλω όλα στο ότι χαλάρωσα, δεν είχα προσδοκίες και απλά ήμουν ένας μαχητής!».

Μπορεί να επιστρέψει στην κορυφή του παγκοσμίου τένις. «Γιατί όχι; Το παίρνω μέρα με τη μέρα. Δεν κοιτάζω πολύ μακριά. Προτιμώ να μένω προσγειωμένος στη στιγμή, οπότε μια νίκη σαν κι αυτή σήμερα έχει μεγάλη σημασία για μένα. Είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου, για τον τρόπο που αγωνίστηκα, για τον τρόπο που εκτέλεσα το πλάνο παιχνιδιού μου και πάνω απ’ όλα, έχω μια απίστευτη ομάδα στο πλευρό μου. Μια σπουδαία ομάδα στο γήπεδο, ένας εξαιρετικός τρόπος για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι, ένα εξαιρετικό χτύπημα στο κορτ. Αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος σήμερα».

Μίλησε και για τη Νέα Υόρκη: «Κάθε πρωί που ξυπνάω, σκέφτομαι, δεν θέλω να φύγω, θέλω να μείνω. Έτσι είναι η καθημερινότητά μου εδώ. Είναι σπάνιο, ταξιδεύω πολύ, παίζω σε πολλά διαφορετικά μέρη σε όλο τον κόσμο, και είναι σπάνιο να έχεις αυτό το συναίσθημα του να ελπίζω να μπορέσω να παρατείνω τη διαμονή μου για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Οπότε αυτό είναι κάτι που νιώθω κάθε μέρα. Ελπίζω αυτό να διαρκέσει για πολύ καιρό και να χτίσουμε μερικές πραγματικά ωραίες αναμνήσεις σε διαφορετικά γήπεδα εδώ».