Γερμανία: Γυναίκα πλαστογράφησε διάγνωση καρκίνου για το παιδί της

Η γυναίκα φέρεται να είχε πείσει τόσο τον σύζυγό της όσο και το σχολείο ότι το παιδί ήταν άρρωστο.

Μια απίστευτη απάτη σημειώθηκε στην Γερμανία, όπου μια γυναίκα απέσπασε περισσότερα από 350.000 ευρώ σε δωρεές, πλαστογραφώντας διάγνωση καρκίνου για το παιδί της. Η υπόθεση εκδικάζεται τώρα στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Γκίσεν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Ιανουάριο του 2021 ένα αγόρι πέντε ετών νοσηλεύτηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μαρβούργου για μια δερματική ανωμαλία. Η εξέταση έδειξε ότι επρόκειτο για κάτι ακίνδυνο.

Ωστόσο, η μητέρα συνόδευσε το παιδί σε νοσοκομείο της Ελβετίας και εκεί πλαστογράφησε μια ιατρική έκθεση, χρησιμοποιώντας το επιστολόχαρτο της κλινικής, περιγράφοντας μια «σοβαρή περίπτωση καρκίνου του δέρματος».

Στη συνέχεια, λάμβανε επί χρόνια μεγάλα ποσά σε φιλανθρωπικές διοργανώσεις, ενώ φέρεται να είχε πείσει τόσο τον σύζυγό της όσο και το σχολείο ότι το παιδί ήταν άρρωστο. Ακόμη και ο ίδιος ο γιος της πίστευε ότι είχε καρκίνο και ότι δεν είχε πολύ χρόνο ζωής.

Η γυναίκα, η οποία είναι 42 ετών σήμερα, αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για απάτη και πλαστογραφία, ενώ το ποσό που συγκέντρωσε εκτιμάται σε τουλάχιστον 358.000 ευρώ. Κατά την έναρξη της διαδικασίας την Δευτέρα, ο συνήγορός της διάβασε μια γραπτή ομολογία της κατηγορούμενης για όλες τις κατηγορίες που τη βαρύνουν.

Από την αρχή της έρευνας, το παιδί βρίσκεται στην ευθύνη της κοινωνικής πρόνοιας και είναι σε εξέλιξη η υπόθεση της κηδεμονίας του. Αρχικά, είχε κατηγορηθεί και ο πατέρας του παιδιού, αλλά αργότερα αθωώθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων.

Πηγή: newsbomb.gr