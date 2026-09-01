Eίπε το αντίο στη Νέα Υόρκη ο Βαβρίνκα (vids)

Το ταξίδι του Σταν Βαβρίνκα στα Grands Slams ολοκληρώθηκε στη Νέα Υόρκη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Ο 41χρονος Ελβετός, ο οποίος έχει ανακοινώσει πως θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της φετινής σεζόν, έδωσε την τελευταία του μάχη στο US Open, γνωρίζοντας την ήττα από τον Ματέο Μπερετίνι με 7-6(4), 7-6(3), 6-0.

Ο Βαβρίνκα ήταν ανταγωνιστικός στα δύο πρώτα σετ, όμως ο Ιταλός κατάφερε να επικρατήσει στα τάι μπρέικ και στη συνέχεια να κλείσει εύκολα την αναμέτρηση, παίρνοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο. Έτσι, ο Ελβετός αποχαιρέτησε ένα από τα τουρνουά με τα οποία είχε αναπτύξει ιδιαίτερο δεσμό, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο το 2016.

Μάλιστα, ο Μπερετίνι ήταν εκείνος που τον είχε αποκλείσει και στο τελευταίο του Wimbledon, κάνοντας ουσιαστικά το «κύκνειο άσμα» του Βαβρίνκα στα Grand Slam ακόμη πιο ξεχωριστό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης πραγματοποιήθηκε μια μικρή τελετή προς τιμήν του, με τον ίδιο να ανατρέχει στις αναμνήσεις του από τη Νέα Υόρκη και την πρώτη του παρουσία στο τουρνουά, πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

«Για μένα, έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από την πρώτη φορά που ήρθα εδώ στη Νέα Υόρκη», ανέφερε. «Θυμάμαι όταν έπαιξα προκριματικά την πρώτη χρονιά. Ήταν εντυπωσιακό για μένα να νιώσω τις δονήσεις της Νέας Υόρκης και την ενέργεια αυτού του τουρνουά. Με τα χρόνια, έλαβα τόση πολλή υποστήριξη χάρη σε εσάς. Το απόλαυσα πραγματικά αυτό.

Βρήκα έναν τρόπο να παίξω το καλύτερο τένις μου εδώ. Ήταν πάντα ξεχωριστό. Απόψε ξανά, ένας από τους λόγους που συνέχισα να παίζω μέχρι τα 41 μου ήταν να ζήσω αυτές τις στιγμές όπως αυτές που μας δώσατε απόψε. Εξαιρετική υποστήριξη. Σας ευχαριστώ πολύ».

«Ευχαριστώ για τη wlld card»

Ο Ελβετός θέλησε να ευχαριστήσει και τους διοργανωτές για την ευκαιρία που του έδωσαν να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το τουρνουά για την wild card. Για μένα, αυτή η ευκαιρία να ολοκληρώσω εδώ ήταν πραγματικά σημαντική από την πλευρά μου. Οπότε είμαι απίστευτα ευγνώμων που έλαβα την wild card. Ήταν σημαντικό για μένα να έχω την ευκαιρία να παίξω και στο τέταρτο Grand Slam, εδώ στη Νέα Υόρκη, δέκα χρόνια μετά την κατάκτησή του».

Η παρουσία του Βαβρίνκα στο φετινό US Open δεν ήταν δεδομένη. Ο Ελβετός πήρε τελικά την τελευταία wild card για το κυρίως ταμπλό, μετά την απόσυρση του Πάτρικ Κίπσον, με την αρχική απόφαση των Αμερικανών να μην του προσφέρουν κάρτα συμμετοχής να έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις.

Αποχαιρετισμός γεμάτος συγκίνηση

Όσο πλησίαζε στο τέλος της ομιλίας του, η συγκίνηση ήταν εμφανής. Ο Βαβρίνκα μίλησε για την αγάπη του για το τένις και για την προσπάθεια που έκανε όλα αυτά τα χρόνια να φτάσει στα όριά του.

«Θα μου λείψει. Σίγουρα… Θα μου λείψει πολύ. Αγαπώ τόσο πολύ το άθλημα που πραγματικά προσπάθησα να φτάσω στα όριά μου. Φέτος, αυτό είναι το δικό μου όριο. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης. Ήταν πραγματικά υπέροχο».

Τρεις τίτλοι Grand Slam απέναντι στους κορυφαίους

Η καριέρα του Βαβρίνκα στα Grand Slam αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά κεφάλαια της σύγχρονης εποχής του τένις. Ο Ελβετός κατέκτησε τρεις τίτλους, σε τρία διαφορετικά Grand Slam, και μάλιστα κάθε φορά απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρισκόταν στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η αρχή έγινε στο Australian Open του 2014, όπου νίκησε τον Ράφα Ναδάλ. Έναν χρόνο αργότερα, το 2015, πανηγύρισε στο Roland Garros επικρατώντας του Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ το 2016 κατέκτησε το US Open, ξανά απέναντι στον Σέρβο.

Συνολικά, ο Βαβρίνκα ολοκληρώνει την παρουσία του στα Grand Slam με 158 νίκες και τέσσερις συμμετοχές σε τελικό. Η μοναδική φορά που έφυγε ηττημένος από τελικό Major ήταν το 2017 στο Roland Garros, όταν δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ναδάλ.

Το Wimbledon παρέμεινε ο μοναδικός τίτλος Grand Slam που έλειψε από τη συλλογή του, με την καλύτερη πορεία του στο Λονδίνο να σταματά στα προημιτελικά.