Πανάγιος Τάφος: Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές - Ομοιότητες με τις περιγραφές της Βίβλου

Νέα αρχαιολογικά δεδομένα από τον χώρο κάτω από τον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ.

Ένα διαφορετικό «πορτρέτο» της περιοχής γύρω από τον Πανάγιο Τάφο επιχειρούν να συνθέσουν οι αρχαιολόγοι μέσα από τις ανασκαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2022.

Οι έρευνες κάτω από τον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ έχουν φέρει στο φως στοιχεία που παραπέμπουν σε ένα τοπίο με εγκαταλελειμμένο λατομείο, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τάφους λαξευμένους στον βράχο.

Η συγκεκριμένη εικόνα παρουσιάζει ομοιότητες με την περιγραφή που συναντάται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όπου αναφέρεται ότι κοντά στον τόπο της Σταύρωσης υπήρχε κήπος και μέσα σε αυτόν ένας καινούργιος τάφος.

Η αρχαιολογική έρευνα, ωστόσο, δεν επιχειρεί να μετατρέψει τις συγκεκριμένες ομοιότητες σε απόδειξη της ευαγγελικής αφήγησης. Το αντικείμενό της είναι να ανασυνθέσει όσο το δυνατόν ακριβέστερα το ιστορικό περιβάλλον και τις διαδοχικές φάσεις του χώρου.

Η επικεφαλής των ανασκαφών, Francesca Romana Stasolla, μιλώντας στον ΑΝΤ1 περιέγραψε τα στοιχεία που έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί.

«Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο δεν ήταν μία μεμονωμένη ανακάλυψη, αλλά η σταδιακή ανασύνθεση της ιστορίας αυτού του τόπου», τονίζει η Francesca Romana Stasolla.

Σύμφωνα με την ίδια, οι αρχαιολόγοι έχουν καταφέρει να ανασυνθέσουν το τοπίο που υπήρχε γύρω από τον τάφο του Χριστού. Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει τις μεταγενέστερες ρωμαϊκές και χριστιανικές επεμβάσεις που διαμόρφωσαν σταδιακά τον χώρο.

Η Stasolla υπογραμμίζει ότι η αρχαιολογία μπορεί να εξετάσει την ιστορική εξέλιξη ενός τόπου και να διαπιστώσει κατά πόσο τα αρχαιολογικά δεδομένα είναι συμβατά με τις γραπτές πηγές και την παράδοση. Δεν μπορεί, όμως, να αποδείξει από μόνη της το θρησκευτικό γεγονός που συνδέεται με έναν συγκεκριμένο τόπο, υποστηρίζει.

Η συστηματική αρχαιολογική έρευνα στον χώρο βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2022. Οι επιστήμονες προχωρούν με ιδιαίτερη προσοχή στην απομάκρυνση μεταγενέστερων κατασκευών, οι οποίες προστέθηκαν στον χώρο κατά τη διάρκεια των αιώνων.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την πρόσβαση σε παλαιότερα στρώματα και αρχαιολογικά κατάλοιπα, προσφέροντας σταδιακά περισσότερα στοιχεία για τη μορφή της περιοχής την εποχή του Χριστού.

Για την επικεφαλής της έρευνας, ιδιαίτερη σημασία δεν έχει μία μεμονωμένη ανακάλυψη, αλλά η δυνατότητα να ανασυντίθεται βήμα προς βήμα η ιστορία ενός χώρου που έχει γνωρίσει διαδοχικές μεταβολές και χρήσεις.

Τα ευρήματα από τον Πανάγιο Τάφο έχουν ήδη προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς προσθέτουν νέα δεδομένα στην αρχαιολογική μελέτη ενός από τους σημαντικότερους χώρους του Χριστιανισμού. Η έρευνα συνεχίζεται, με τους επιστήμονες να επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής πριν από περίπου δύο χιλιετίες.

Πηγή: newsbomb.gr