Ανησυχία στην Ρεάλ: Ο Ντεκ υπέστη εξάρθρωση ώμου στο ματς της Αργεντινής με τον Καναδά

Μεγάλος πονοκέφαλος προέκυψε στην Ρεάλ Μαδρίτης από τα «παράθυρα» του Mundobasket. Ο Γκάμπριελ Ντεκ τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Αργεντινής με τον Καναδά και όπως έγινε γνωστό υπέστη εξάρθρωση ώμου.
Συγκεκριμένα, ο 31χρονος φόργουορντ τραυματίστηκε στη δεύτερη περίοδο του αγώνα, όταν αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις στον αριστερό ώμο. Μέχρι τη στιγμή της αποχώρησής του, ο Ντεκ είχε προλάβει να αγωνιστεί για 11 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας 6 πόντους (2/4 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Πλέον μένει να φανεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του, με την «Βασίλλισα» να βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα.