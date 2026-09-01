Ανησυχία στην Ρεάλ: Ο Ντεκ υπέστη εξάρθρωση ώμου στο ματς της Αργεντινής με τον Καναδά

Ο Γκάμπριελ Ντεκ υπέστη εξάρθρωση στον αριστερό του ώμο στο ματς της Αργεντινής με τον Καναδά με την Ρεάλ Μαδρίτης να κάθεται σε... αναμμένα κάρβουνα.

Μεγάλος πονοκέφαλος προέκυψε στην Ρεάλ Μαδρίτης από τα «παράθυρα» του Mundobasket. Ο Γκάμπριελ Ντεκ τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Αργεντινής με τον Καναδά και όπως έγινε γνωστό υπέστη εξάρθρωση ώμου.

Συγκεκριμένα, ο 31χρονος φόργουορντ τραυματίστηκε στη δεύτερη περίοδο του αγώνα, όταν αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις στον αριστερό ώμο. Μέχρι τη στιγμή της αποχώρησής του, ο Ντεκ είχε προλάβει να αγωνιστεί για 11 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας 6 πόντους (2/4 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πλέον μένει να φανεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του, με την «Βασίλλισα» να βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα.