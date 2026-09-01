Επίσημα εκτός Eurocup η Μονακό - Στην θέση της η Μπόσνα Σαράγεβο

Το Eurocup ανακοίνωσε πως η Μπόσνα Σαράγεβο αντικατέστησε τη Μονακό στην διοργάνωση, συμπληρώνοντας έτσι το παζλ των 32 ομάδων.

Αλλαγή στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο Eurocup. Η διοργάνωση ανακοίνωσε και επίσημα πως η Μπόσνα Σαράγεβο πήρε την θέση της Μονακό, συμπληρώνοντας έτσι το παζλ των 32 ομάδων.

Οι άλλες ομάδες του γκρουπ, πέραν του ΠΑΟΚ, είναι οι Μπαχτσεσεχίρ, Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, Μανρέσα, Λιετκαμπέλις, Ουλμ και η νεοσύστατης ομάδας από την ιταλική πρωτεύουσα που συνδέεται με τον Λούκα Ντόντσιτς, Ρόμα.

Θυμίζουμε πως η γαλλική ομάδα υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας, εξαιτίας σοβαρών οικονομικών προβλημάτων και πλέον όπως είναι λογικό δεν μπορεί να αγωνιστεί ούτε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.