Δικηγόρος Γερμανίδας για Κυψέλη: «Ήταν δικό της παιδί – Να σεβαστούμε το περιστατικό»

Ο συνήγορος της 38χρονης Γερμανίδας που κατηγορείται για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, Χρήστος Ψαράς, δήλωσε ότι η εντολή που έχει λάβει από την πελάτισσά του είναι να μην υπάρξει περαιτέρω σχολιασμός μέχρι να λάβει γνώση της δικογραφίας.

«Έχω την εντολή να μην πούμε τίποτα περαιτέρω μέχρι να πάρουμε δικογραφία. Είναι ένα τραγικό περιστατικό και θα πρέπει να σεβαστούμε αυτό το γεγονός», ανέφερε.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η 38χρονη υποστηρίζει πως το νεκρό βρέφος ήταν δικό της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ίδια δηλώνει ότι ήταν δικό της το παιδί, αναμένουμε να δούμε τη δικογραφία».

Παράλληλα, ο κ. Ψαράς αναφέρθηκε και στην εγκυμοσύνη της 38χρονης, σημειώνοντας: «Είναι πάλι έγκυος. Πρέπει να σεβαστούμε και αυτή την κατάσταση».

Πηγή: skai.gr