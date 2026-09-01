Δικηγόρος Γερμανίδας για Κυψέλη: «Ήταν δικό της παιδί – Να σεβαστούμε το περιστατικό»

«Έχω την εντολή να μην πούμε τίποτα περαιτέρω μέχρι να πάρουμε δικογραφία. Είναι ένα τραγικό περιστατικό και θα πρέπει να σεβαστούμε αυτό το γεγονός», ανέφερε.
Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η 38χρονη υποστηρίζει πως το νεκρό βρέφος ήταν δικό της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ίδια δηλώνει ότι ήταν δικό της το παιδί, αναμένουμε να δούμε τη δικογραφία».
Παράλληλα, ο κ. Ψαράς αναφέρθηκε και στην εγκυμοσύνη της 38χρονης, σημειώνοντας: «Είναι πάλι έγκυος. Πρέπει να σεβαστούμε και αυτή την κατάσταση».
Πηγή: skai.gr