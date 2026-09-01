Βόλος Elabet – Καλαμάτα: Πρεμιέρα στη League Phase με «Ενίσχυση» στην έδρα και τα γκολ

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ανοίγει σήμερα με μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό, όπου ο Βόλος Elabet υποδέχεται την Καλαμάτα, με τις δύο ομάδες να αναζητούν ακόμη σταθερότητα στο ξεκίνημα της σεζόν.

Αμφότερες έχουν παρουσιάσει προβλήματα στην ανασταλτική λειτουργία και δεν έχουν καταφέρει να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους στα τρία πρώτα επίσημα παιχνίδια τους, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός αμφίρροπου αγώνα.



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Ο Βόλος Elabet πήρε τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα με το 1-1 απέναντι στον Ηρακλή, όμως χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 84’ για να ισοφαρίσει με τον Ματίας Γκονσάλες. Η εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή, ενώ ακόμη και όταν απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα στο 54’ δυσκολεύτηκε να μετατρέψει την κατοχή του σε ουσιαστικές ευκαιρίες.

Ήταν η δεύτερη φετινή συνάντηση με τον Ηρακλή, καθώς είχε προηγηθεί το 3-1 στις Σέρρες για την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου. Συνολικά, πάντως, η ομάδα εξακολουθεί να ψάχνει την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης. Έχει δεχθεί γκολ σε όλα τα επίσημα παιχνίδια της και καλείται να παρουσιάσει μεγαλύτερη συνέπεια, έχοντας παράλληλα μπροστά της και το απαιτητικό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.25: Νίκη Βόλος Elabet & Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Η Καλαμάτα από την άλλη ταξιδεύει στον Βόλο μετά το 2-0 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Η «Μαύρη Θύελλα» είχε ορισμένες καλές στιγμές στο πρώτο μέρος και δοκάρι με τον Μπονέτο, όμως μετά την ανάπαυλα δυσκολεύτηκε αισθητά να απειλήσει. Οι πολλές απουσίες, ιδιαίτερα στην επιθετική γραμμή, έχουν περιορίσει τις επιλογές της και αποτελούν σημαντικό ζήτημα στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Παράλληλα, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι στην προκριματική φάση του Κυπέλλου είχε δείξει ένα εντελώς διαφορετικό επιθετικό πρόσωπο, επικρατώντας 4-2 του Παναιτωλικού. Επομένως, διαθέτει τη δυνατότητα να δημιουργήσει προβλήματα όταν βρίσκει χώρους.

Η νέα μορφή της League Phase κάνει κάθε βαθμό σημαντικό, καθώς οι τέσσερις πρώτοι προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά και οι θέσεις 5-12 οδηγούν στα πλέι-οφ. Βόλος Elabet και Καλαμάτα θέλουν συνεπώς να ξεκινήσουν θετικά, χωρίς όμως καμία από τις δύο να έχει πείσει μέχρι τώρα ότι μπορεί να επιβάλει απόλυτα τον ρυθμό της.



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