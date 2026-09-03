Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε 59χρονη – Γλίτωσε με ελαφρά τραύματα, συνελήφθη ο 60χρονος

Το αλκοτέστ κατέγραψε διαδοχικά 1,25 και 1,45 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς μόνο με τραυματισμό διαδραματίστηκε σε δρόμο της Θεσσαλονίκης αφού μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε μία 59χρονη πεζή.

Ο 60χρονος προκάλεσε το τροχαίο όταν κινούνταν στην επαρχιακή οδό Καλαμωτού – Ζαγκλιβερίου, έξω από τη Θεσσαλονίκη, αφού χτύπησε πρώτα σε άλλο αυτοκίνητο και μετα παρέσυρε την γυναίκα.

Αστυνομικοί έκαναν αλκοτέστ στον οδηγό με την αλκοολομέτρηση, μέσω εκπνεόμενου αέρα, να καταγράφει διαδοχικά 1,25 και 1,45 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 60χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

Η γυναίκα ευτυχώς γλίτωσε με ελαφρούς τραυματισμούς.

Πηγή: Newsit.gr