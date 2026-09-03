Χανιά: Γουρουνάκια πήγαν για καφέ και έκαναν βόλτα μπροστά σε μαγαζιά στον Βάμο Αποκορώνου (vid)

Το βίντεο έκανε τον γύρο των social media και σχολιάστηκε αναλόγως.

Μία ασυνήθιστη παρέα είχαν οι εργαζόμενοι και οι πελάτες των καφενείων στον Βάμο Αποκορώνου στα Χανιά, χθες (2/9/2026) το βράδυ, αφού γουρουνάκια κατέβηκαν αμέριμνα τον δρόμο καιέκαναν βόλτα στην πλατεία.

Η παρέλαση των γουρουνιών στα Χανιά κατεγράφη σε βίντεο από τους παρευρισκόμενους και έκανε τον γύρο των social media, αποσπώντας πολλά σοκαρισμένα και χιουμοριστικά σχόλια.

Η εμφάνιση ζώων σε κεντρικά σημεία χωριών ή πόλεων έχει γίνει πλέον ένα συχνό φαινόμενο.

Αυτή τη φορά ευτυχώς δεν ήταν κάποιο άγριο ζώο και δεν κινδύνεψε κανείς, μόνο… γέλασε.

Πηγή: Newsit.gr