Έξαλλη η Σαμπαλένκα με δημοσιογράφο: «Είστε για γέλια – Τι είδους ερώτηση είναι αυτή;» (vid)

Την έντονη αντίδραση της Αρίνα Σαμπαλένκα προκάλεσε ερώτηση δημοσιογράφου μετά τη νίκη της επί της Πολίνα Ιατσένκο στο US Open, με τη Λευκορωσίδα να ξεσπά θεωρώντας πως αμφισβητήθηκε η προετοιμασία της πριν από τη διοργάνωση.

Μία ερώτηση ήταν αρκετή για να προκαλέσει τον έντονο εκνευρισμό της Αρίνα Σαμπαλένκα μετά την επιβλητική επικράτησή της απέναντι στην Πολίνα Ιατσένκο στο US Open.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η κορυφαία τενίστρια θεώρησε πως δημοσιογράφος άφησε να εννοηθεί ότι οι διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες έδωσε το «παρών» πριν από τη διοργάνωση ενδεχομένως να επηρέασαν την προετοιμασία και κατ' επέκταση την απόδοσή της.

Η συγκεκριμένη αναφορά δεν άρεσε καθόλου στη Σαμπαλένκα, η οποία απάντησε σε έντονο ύφος, ξεκαθαρίζοντας πως οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις εκτός κορτ δεν σημαίνουν ότι παραμέλησε τις προπονήσεις της.

«Εσείς οι δημοσιογράφοι είστε για γέλια. Πάρτι, διασκέδαση… γιατί να το λέγατε αυτό; Γιατί να το σκεφτείτε καν; Τι είδους ερώτηση είναι αυτή;», ανέφερε εμφανώς εκνευρισμένη.

Στη συνέχεια, η Λευκορωσίδα συμπλήρωσε:

«Απλώς επειδή δημοσίευσα κάποιες δραστηριότητες με brands, νομίζετε ότι έκανα πάρτι και δεν έκανα προπόνηση;».

Η Σαμπαλένκα θέλησε έτσι να βάλει τέλος σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την προετοιμασία της, εκφράζοντας με ξεκάθαρο τρόπο την ενόχλησή της για το περιεχόμενο της ερώτησης.