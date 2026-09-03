Stand by ο Άρης για τη Euroleague και ο ρόλος του Σιάο

Σε στάση αναμονής αλλά και συνεχούς διερεύνησης των τρόπων της πιθανής συμμετοχής του Άρη στη Euroleague βρίσκεται η ιδιοκτησία και η διοίκηση της ΚΑΕ.

Πρωταρχικός στόχος των «κιτρινόμαυρων» παραμένει η επιστροφή του Άρη στο κορυφαίο επίπεδο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και δη στη Euroleague. Με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να γίνει αυτό: είτε μέσω του αγωνιστικού πλάνου και της κατάκτησης του Eurocup ή κατ’ ελάχιστο τη συμμετοχή στον τελικό του, είτε μέσω των franchises.

Για το τελευταίο και πριν μια εβδομάδα όταν η Euroleague επικοινώνησε το ζήτημα των franchises, κύκλοι του Άρη σημείωσαν πως η διοίκηση εξετάζει όλα τα σενάρια, συμπεριλαμβανομένου και αυτού. Μάλιστα, οι επαφές με τους ιθύνοντες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης γίνονται σε καθημερινή βάση, ενώ ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο έχει αναλάβει και προσωπικά το συγκεκριμένο ζήτημα.

Οι «κιτρινόμαυροι» σε όλα τα επίπεδα διατηρούν πολύ καλές σχέσεις με τους ανθρώπους της Euroleague, υπάρχει τακτική αμφίδρομη ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θέματα, ενώ όπως επισημαίνουν οι τελευταίοι, ο Άρης παραμένει δυνατά στο σχέδιο ανάπτυξης και επέκτασης της διοργάνωσης. Και από την πλευρά του ο Άρης δεν αποκλείει τη δήλωση για franchise μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, ο Άρης δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε βιαστική κίνηση, όσον αφορά τα franchises, θέλοντας να ζυγίσει όλα τα δεδομένα. Εξετάζονται όλες οι παράμετροι, αγωνιστικές και οικονομικές σε πρώτη φάση, οι άνθρωποι της ομάδας παρακολουθούν τις εξελίξεις και σε άμεση συνεννόηση με τον Σιάο, κρατούν ορθάνοικτη την πόρτα εισόδου και επιστροφής στη Euroleague.

Η εμπλοκή και μελλοντική δημιουργία του ΝΒΑ Europe έχει προκαλέσει αναταράξεις στη Euroleague, η οποία προσπαθεί να οχυρωθεί και να διατηρήσει εντός της οικογένειάς της δυνατά αθλητικά brand name. Από την πλευρά του ο Άρης παραμένει πάντα ενεργός στο κόλπο των franchises, κρατώντας παράλληλα απόσταση από το NBA Europe, το οποίο παραμένει ακόμα ως ιδέα. Στους κιτρινόμαυρους υπάρχει η αισιοδοξία πως η ομάδα θα καταφέρει να βρίσκεται τη νέα σεζόν στη Euroleague, δίχως να πιέζεται από πιθανές διορίες για τα franchises, καθώς εκτιμάται πως το ζήτημα αυτό μπορεί να έχει ακόμα αρκετό… μέλλον.