Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου με σούπερ Bet Builder στη League Phase του Κυπέλλου

Ο Παναθηναϊκός ανοίγει τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, υποδεχόμενος τη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» μπαίνουν στη διοργάνωση λίγες ημέρες μετά το νικηφόρο ξεκίνημά τους στο πρωτάθλημα, ενώ στο βάθος υπάρχει ήδη το πρώτο μεγάλο ραντεβού της σεζόν, καθώς την Κυριακή ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

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Η φετινή League Phase περιλαμβάνει 16 ομάδες, οι οποίες θα δώσουν από τέσσερις αγώνες σε μία ενιαία βαθμολογία. Οι τέσσερις πρώτες προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, ενώ οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5-12 θα συνεχίσουν μέσω μονών αγώνων πλέι οφ. Παράλληλα, είναι υποχρεωτική η παρουσία στην αρχική ενδεκάδα δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών γεννημένων από το 2004 και μετά.

Το «τριφύλλι» προέρχεται από το εκτός έδρας 2-0 επί του Λεβαδειακού στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ μπήκε δυνατά, άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με αυτογκόλ και δημιούργησε αρκετές καταστάσεις στο πρώτο μέρος, έχοντας και δοκάρι με τον Λιβάι Γκαρσία.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο Παναθηναϊκός διατήρησε το προβάδισμα και ο Σίριλ Ντέσερς διαμόρφωσε στο 77’ το τελικό 0-2. Οι «πράσινοι» παραμένουν αήττητοι στα φετινά επίσημα παιχνίδια τους με απολογισμό 4-3-0, έχοντας παράλληλα εξασφαλίσει την παρουσία τους στη League Phase του Conference League.

Η αναμέτρηση του Κυπέλλου έρχεται ανάμεσα σε δύο παιχνίδια πρωταθλήματος και πριν από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, κάτι που φέρνει στο προσκήνιο και τη διαχείριση του ρόστερ. Στην αποστολή βρίσκονται οι νεαροί Γείτονας και Νεμπής, ενώ απουσιάζουν μεταξύ άλλων οι Τσιριβέγια, Τσάπρας, Ίνγκασον και Παντελίδης. Την ίδια στιγμή, η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ αποτέλεσε τη μεγάλη μεταγραφική κίνηση των τελευταίων ημερών και έχει σκορπίσει ενθουσιασμό.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Παναθηναϊκός να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα + Over 9.5 κόρνερ + Ντέσερς Over 1.5 σουτ στην εστία

Η Νίκη Βόλου εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στον Πανιώνιο. Μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας, ο Θανάσης Γκαραβέλης απέκρουσε δύο εκτελέσεις και πρωταγωνίστησε στην πρόκριση.

Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά προετοιμάζεται παράλληλα για την έναρξη της Super League 2, έχοντας ως μεγάλο στόχο να διεκδικήσει την άνοδο. Το ρόστερ ενισχύθηκε σημαντικά με παίκτες όπως οι Ομεονγκά, Παμλίδης, Μάντζης και Ρινγκ, ενώ μετά το παιχνίδι του ΟΑΚΑ ακολουθεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην Athens Kallithea.

Παναθηναϊκός και Νίκη Βόλου ξεκινούν έτσι τη διαδρομή τους στη νέα League Phase, με τους «πράσινους» να μπαίνουν σε μία ιδιαίτερα γεμάτη εβδομάδα και τους Θεσσαλούς να έχουν μπροστά τους μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του προγράμματός τους.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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