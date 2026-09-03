Γκραντ: «Ο Ομπράντοβιτς φροντίζει να είναι όλοι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
Για τις καλοκαιρινές του διακοπές: «Ήταν ωραία. Κατάφερα να ξεκουραστώ λίγο, να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου και να προετοιμαστώ για να επιστρέψω στη δουλειά».
Για τον τομέα που έδωσε μεγαλύτερη έμφαση: «Στο να φροντίζω το σώμα μου. Να τρώω σωστά, να κάνω βάρη, να παραμένω στο γήπεδο».
Για το αν νιώθει την Αθήνα δεύτερο σπίτι του: «Ναι, σίγουρα. Ήμασταν όλοι έτοιμοι να επιστρέψουμε. Αγαπώ το να βρίσκομαι εδώ».
Για το πώς νιώθει το σώμα του μετά τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας: «Νιώθω καλά. Υπάρχει μία νέα ενέργεια. Έχουμε κάποια νέα παιδιά, έναν νέο προπονητή και όλοι είναι ενθουσιασμένοι».
Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Παρεμβαίνει στα πάντα, φροντίζοντας ώστε όλοι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια».
Για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Ναι, σίγουρα. Ανυπομονώ να επιστρέψει κι αυτός εδώ».
𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗕𝗧𝗦 𝘄𝗶𝘁𝗵 @JerianGrant 🗣️☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 3, 2026
Jerian Grant opens up about the pre season work, training under Coach Obradovic, and what lies ahead in a demanding season 💪🏾
P.S. Of course he had to say something about @juanchiviris41 👀#WeTheGreens #paobcaktor… pic.twitter.com/yVqenqv6DH