Γκραντ: «Ο Ομπράντοβιτς φροντίζει να είναι όλοι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια»

Ο Τζέριαν Γκραντ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην πορεία της προετοιμασίας, το καλοκαίρι που ξεκουράστηκε και φυσικά στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τις καλοκαιρινές του διακοπές: «Ήταν ωραία. Κατάφερα να ξεκουραστώ λίγο, να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου και να προετοιμαστώ για να επιστρέψω στη δουλειά».

Για τον τομέα που έδωσε μεγαλύτερη έμφαση: «Στο να φροντίζω το σώμα μου. Να τρώω σωστά, να κάνω βάρη, να παραμένω στο γήπεδο».

Για το αν νιώθει την Αθήνα δεύτερο σπίτι του: «Ναι, σίγουρα. Ήμασταν όλοι έτοιμοι να επιστρέψουμε. Αγαπώ το να βρίσκομαι εδώ».

Για το πώς νιώθει το σώμα του μετά τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας: «Νιώθω καλά. Υπάρχει μία νέα ενέργεια. Έχουμε κάποια νέα παιδιά, έναν νέο προπονητή και όλοι είναι ενθουσιασμένοι».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Παρεμβαίνει στα πάντα, φροντίζοντας ώστε όλοι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια».

Για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Ναι, σίγουρα. Ανυπομονώ να επιστρέψει κι αυτός εδώ».