Bet Builder με πλουραλισμό στο Coppa Italia

Η Κάλιαρι υποδέχεται την Ελλάς Βερόνα στη Σαρδηνία για τον 2ο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας, σε μία νοκ άουτ αναμέτρηση που οδηγεί στους «16» και σε ραντεβού με τη Ρόμα.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την πρώτη τους ήττα στη σεζόν, το 1-0 από την Ίντερ, όμως μέχρι στιγμής παρουσιάζουν ένα αρκετά συμπαγές σύνολο. Στον προηγούμενο γύρο του θεσμού απέκλεισαν την Αρέτσο με 1-0, δείχνοντας ότι μπορούν να διαχειριστούν παιχνίδια στα οποία έχουν τον πρώτο λόγο.

Η παραγωγικότητα αποτελεί μέχρι στιγμής το βασικό ερωτηματικό για την ομάδα του Πιζακάνε, καθώς και τα τρία επίσημα παιχνίδια της στη σεζόν ολοκληρώθηκαν στο εύρος των 0-1 γκολ. Παρ' όλα αυτά, απέναντι σε μία Βερόνα που παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στο ανασταλτικό κομμάτι, οι συνθήκες μπορούν να είναι διαφορετικές.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.80: Over 2.5 γκολ + Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες + Over 4.5 κάρτες

Η Βερόνα δεν έχει μπει καλά στη νέα σεζόν. Μετρά μόλις έναν βαθμό στη Serie B, μετά το 1-1 στην έδρα της Πάντοβα, ενώ ακόμη αναζητά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Στο Κύπελλο χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να ξεπεράσει τη Βίρτους Εντέλα, έπειτα από το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Ένα κοινό στοιχείο στα τρία φετινά παιχνίδια της είναι ότι έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, κάτι που φανερώνει τόσο τη δυνατότητά της να βρίσκει λύσεις επιθετικά όσο και τις αδυναμίες που εμφανίζει πίσω.

Η πρόσφατη παράδοση δίνει επίσης ενδιαφέρον στο σενάριο των γκολ. Στην περσινή Serie A οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στη Βερόνα, ενώ στη Σαρδηνία η Κάλιαρι επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-0.

Με την πρόκριση να κρίνεται σε ένα παιχνίδι και την ισοπαλία να οδηγεί απευθείας στα πέναλτι, οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα. Η Κάλιαρι έχει τον πρώτο λόγο λόγω έδρας και κατηγορίας, αλλά η επιθετική συνέπεια της Βερόνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πιο ανοιχτό ματς.

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