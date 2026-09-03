Η Mazda στην 90ή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης (pic)

Η Ιαπωνική Τελειότητα συναντά το μέλλον της αυτοκίνησης. Η Mazda δίνει δυναμικό «παρών» στη ΔΕΘ, σε μία χρονιά ιδιαίτερης σημασίας με την Ιαπωνία ως Τιμώμενη Χώρα.

Η Mazda δίνει δυναμικό «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, σε μία διοργάνωση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Ιαπωνία αποτελεί την Τιμώμενη Χώρα της φετινής ΔΕΘ.

Σε αυτό το ξεχωριστό πλαίσιο, η Mazda φέρνει στη Θεσσαλονίκη δύο από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της, προσκαλώντας το ελληνικό κοινό να γνωρίσει από κοντά το επόμενο κεφάλαιο της μάρκας: το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e, το οποίο πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους, καθώς και το νέο Mazda CX-5, τη νέα γενιά ενός από τα πλέον επιτυχημένα SUV στην ιστορία της Mazda.

Mazda CX-6e: Η νέα εποχή της Mazda στην ηλεκτροκίνηση κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Mazda στη φετινή ΔΕΘ βρίσκεται το Mazda CX-6e, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της μάρκας, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

Το CX-6e σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για τη Mazda στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και μία οδηγοκεντρική φιλοσοφία που παραμένει πιστή στις αξίες της μάρκας, εκφράζει μία σύγχρονη προσέγγιση στην ηλεκτρική μετακίνηση, χωρίς να χάνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός Mazda.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion εξελίσσεται μέσα από το νέο σχεδιαστικό θέμα “Soulful Futuristic Modern”, δημιουργώντας ένα δυναμικό SUV με καθαρές επιφάνειες, έντονες αναλογίες και ισχυρή παρουσία. Η χαρακτηριστική φωτιζόμενη Signature Wing, η ρευστή σιλουέτα και οι προσεγμένες αεροδυναμικές λεπτομέρειες συνθέτουν μία ξεκάθαρα αναγνωρίσιμη ταυτότητα Mazda.

Στο εσωτερικό, η ιαπωνική αισθητική συναντά την ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και εκλεπτυσμένο περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Το CX-6e μεταφέρει έτσι τη φιλοσοφία Jinba Ittai – την αρμονική σύνδεση οδηγού και αυτοκινήτου – στη νέα εποχή εξηλεκτρισμού της Mazda.

Νέο Mazda CX-5: Η εξέλιξη ενός παγκόσμιου Best-Seller

Δίπλα στο CX-6e, το κοινό της ΔΕΘ θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά και το ολοκαίνουργιο Mazda CX-5, την τρίτη γενιά του δημοφιλέστερου SUV της Mazda παγκοσμίως.

Με περισσότερες από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το CX-5 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στην ιστορία της μάρκας. Η νέα γενιά εξελίσσει τα στοιχεία που το καθιέρωσαν, προσφέροντας αυξημένους χώρους, μεγαλύτερη πρακτικότητα, προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας και μία ακόμη πιο ώριμη έκφραση της φιλοσοφίας Kodo.

Στην καρδιά του βρίσκεται ο 2,5 λίτρων e-Skyactiv G κινητήρας με Mazda M Hybrid τεχνολογία, σχεδιασμένος για ομαλή και γραμμική απόδοση. Η δυνατότητα επιλογής τετρακίνησης ενισχύει ακόμη περισσότερο τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του. Το νέο CX-5 παραμένει πιστό στην οδηγική φιλοσοφία Jinba Ittai, εξελίσσοντας τη σχέση οδηγού και αυτοκινήτου, η οποία αποτελεί διαχρονικά βασικό χαρακτηριστικό κάθε Mazda.

Η Mazda στον διάλογο για το μέλλον της αυτοκίνησης

Στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, η παρουσία της Mazda θα ενισχυθεί και από τη συμμετοχή του κ. Δημήτρη Καββούρη, Deputy CEO & Chief Strategy Officer του Ομίλου Συγγελίδη, σε συζήτηση αφιερωμένη στη σύγχρονη ιαπωνική επιχειρηματική φιλοσοφία και στις προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Ιαπωνική Τελειότητα στη Θεσσαλονίκη

Η φετινή παρουσία της Mazda στη ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σε μία χρονιά κατά την οποία η Ιαπωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της διοργάνωσης ως Τιμώμενη Χώρα, η Mazda μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη μία σύγχρονη έκφραση της ιαπωνικής κουλτούρας στην αυτοκίνηση. Ακρίβεια, αρμονία, τεχνολογική εξέλιξη και προσήλωση στη λεπτομέρεια αποτελούν στοιχεία που χαρακτηρίζουν εδώ και δεκαετίες τη Mazda και βρίσκουν σήμερα νέα έκφραση μέσα από δύο διαφορετικά, αλλά εξίσου σημαντικά μοντέλα.

Από το αμιγώς ηλεκτρικό CX-6e, που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη μάρκα, έως το νέο CX-5, που εξελίσσει μία ήδη παγκοσμίως επιτυχημένη ιστορία, η παρουσία της Mazda στην 90ή ΔΕΘ αποτυπώνει τη μετάβαση προς το μέλλον χωρίς να χάνει την ταυτότητα και τις αξίες που την κάνουν διαφορετική και ξεχωριστή.

Η Ιαπωνική Τελειότητα εξελίσσεται. Και στη φετινή ΔΕΘ, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να τη γνωρίσει από κοντά.

Η Mazda σας περιμένει στο Περίπτερο 13, stand J02 από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 16:00 – 22:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 22:00