Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν οι διεθνείς και τέθηκαν στη διάθεση του Ζοτς

Επέστρεψαν οι διεθνείς στον Παναθηναϊκό και τέθηκαν στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την προετοιμασία της νέας σεζόν.

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σίλβεν Φρανσίσκο, Ίζακ Μπόνγκα, Μπράνκου Μπάντιο, Ντίνος Μήτογλου και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις του «τριφυλλιού».

Έτσι ο Ομπράντοβιτς θα μπορεί πλέον να δουλέψει με όλα τα μέλη της ομάδας, χωρίς φυσικά τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και είναι εκτός.

Την Παρασκευή (4/9) άλλωστε οι «πράσινοι» θα ξεμουδιάσουν, αφού θα έχουν το πρώτο φιλικό στο στάδιο της προετοιμασίας κόντρα στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, πριν το Σάββατο (5/9) αντιμετωπίσουν στο «T-Center» το Περιστέρι Betsson.