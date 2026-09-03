Formula 1: Ποινή για τον Αντονέλι και εκκίνηση από την τελευταία θέση στο ιταλικό GP

Ο Κίμι Αντονέλι δέχθηκε ποινή ενόψει του Grand Prix που θα διεξαχθεί στην Μόντσα και ο Ιταλός οδηγός της Mercedes θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση του grid στον αγώνα της Κυριακής.

Ο Κίμι Αντονέλι θα έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα στο Grand Prix στη Μόντσα το τριήμερο 4-6 Σεπτεμβρίου.

Ο οδηγός που βρίσκεται στην κορυφή του Πρωταθλήματος θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση στον αγώνα της Κυριακής, γεγονός που αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα για τη μάχη του τίτλου.

Η Formula 1 ανακοίνωσε ότι Αντονέλι θα προβεί σε αλλαγή κινητήρα στο μονοθέσιό του και έτσι θα δεχθεί ποινή θέσεων στην εκκίνηση του αγώνα στην Ιταλία.

Ο νέος κινητήρας που θα προσθέσει ο οδηγός της Mercedes δεν θα έχει καμία αναβάθμιση σε σχέση με αυτόν που χρησιμοποιούσε τόσο καιρό και μένει να δούμε πόσο θα επηρεαστεί ο Ιταλός οδηγός, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών με 242 βαθμούς, όντας στο +59 από τους Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον μετά το πέρας των δώδεκα πρώτων Grand Prix.