Φωτιά στη Φθιώτιδα στην περιοχή Αχινός: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (03.09.2026) σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας στη Φθιώτιδα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Φθιώτιδα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Στυλίδας, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αχινός, του δήμου Στυλίδος Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Πηγή: Newsit.gr