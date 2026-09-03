Λευκάδα: Σκάφος κάηκε ολοσχερώς έπειτα από έκρηξη - Ένας τραυματίας (pic+vid)

Πρόκειται για μισθωμένο επιβατηγό σκάφος που βρισκόταν δεμένο στο λιμάνι.

Έκρηξη και φωτιά σημειώθηκε σε επιβατηγό, μισθωμένο σκάφος, το οποίο βρισκόταν δεμένο στο λιμάνι των Συβότων Λευκάδας, το απόγευμα της Τετάρτης 2/9.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aromalefkadas.gr, εκείνη την ώρα στο σκάφος βρισκόταν ένα άτομο που εργαζόταν στην καθαριότητά του, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στην ανακοίνωση του Λιμενικού αναφέρεται ότι ενεργοποιήθηκε άμεσα σχέδιο έκτακτης ανάγκης και άμεσα έφτασαν στο σημείο 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ένα περιπολικό του Λιμενικού, όπου επιχείρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Το σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς και με τη συμφωνία του ιδιοκτήτη ανελκύστηκε με ασφάλεια στη ξηρά. Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό τμήμα Νυδρίου του Λιμεναρχείου Λευκάδας, ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξε θαλάσσια ρύπανση.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Νυδρίου, για περιστατικό εκδήλωσης πυρκαγιάς σε επιβατηγό – εκμισθούμενο σκάφος, χωρίς επιβαίνοντες, στο λιμάνι των Συβότων Λευκάδας.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβησαν Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δέκα (10) στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) με τέσσερα (4) οχήματα Π.Υ. τα οποία προέβησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκε ελαφρύς τραυματισμός ενός ατόμου, ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει στην κατάσβεση. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το ανωτέρω σκάφος με μέριμνα του ιδιοκτήτη και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανελκύστηκε με ασφάλεια στη ξηρά.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό τμήμα Νυδρίου του Λιμεναρχείου Λευκάδας, ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξε θαλάσσια ρύπανση.

Πηγή: Newsbomb.gr