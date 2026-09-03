Στην προετοιμασία της Μυκόνου Betsson o Ντι Τζέι Φάντερμπερκ

Στην προετοιμασία της Μυκόνου Betsson ενσωματώθηκε ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ.

Ο 29χρονος άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική Λιβάνου, όπου αγωνίζεται ως νατουλαριζέ, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της ομάδας.

Ο Φάντερμπερκ στην εντός έδρας νίκη επί της Νοτίου Κορέας με 93-74 είχε 13 πόντους με 6/10 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος στα 29:45 που έμεινε στο παρκέ.

Στην εκτός έδρας ήττα από την Κίνα με 89-87, σημείωσε 12 πόντους με 4/12 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 1 λάθος και 1 κλέψιμο σε 29:12 συμμετοχής.