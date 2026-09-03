Επίσημα στον Παναθηναϊκό η Γέλενα Ντέλιτς

Την απόκτηση της Γέλενα Ντέλιτς ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.

Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή της Γέλενα Ντέλιτς στον Παναθηναϊκό. Όπως σας είχε ενημερώσει το SDNA, η Σέρβα κεντρική είχε ανακοινωθεί από την ΑΕΚ την 1η Αυγούστου, ωστόσο κάποιες ανακατατάξεις, έφεραν την πρόωρη αποχώρηση της Ντέλιτς από την «Ένωση».

Έτσι οι πρωταθλητές Ελλάδος το εκμεταλλεύτηκαν αυτό και απέκτησαν την 26χρονη διεθνής, που θα δώσει άλλη μια επιλογή στο rotation του Αλεσάντρο Κιαπίνι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Γέλενα Ντέλιτς για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Η Σέρβα κεντρική (Ημ. Γέννησης 17/7/2000) έχει ύψος 1.93μ. και ξεκίνησε την πορεία της από τον Ερυθρό Αστέρα με τον οποίο τη σεζόν 2021-22 κατέκτησε το εγχώριο νταμπλ. Στη συνέχεια ακολούθησε η διετής παρουσία της στη Γερμανία με τη φανέλα της VfB Suhl LOTTO Thüringen.

Το καλοκαίρι του 2024 μετακινήθηκε στη Ναντ με την οποία κατέκτησε το Σούπερ Καπ και έφτασε μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της CS Volei Alba-Blaj, κατακτώντας το Κύπελλο Ρουμανίας και φτάνοντας ως τους τελικούς του Πρωταθλήματος. Είναι διεθνής με την Εθνική Σερβίας και πήρε μέρος στους πρόσφατους Μεσογειακούς αγώνες κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Γέλενα Ντέλιτς σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που έρχομαι στον Παναθηναϊκό. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και είναι τιμή μου να αγωνίζομαι σε έναν τόσο μεγάλο Σύλλογο. Είμαι επίσης πολύ ενθουσιασμένη που θα βρίσκομαι στην Αθήνα, μια υπέροχη πόλη με σπουδαίους ανθρώπους και πλούσια ιστορία. Οι στόχοι μου για φέτος είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να εξελιχθώ και να βελτιωθώ ως παίκτρια και ως άνθρωπος».