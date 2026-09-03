Ο Παναθηναϊκός έκλεισε την Σέρβα κεντρική Γέλενα Ντέλιτς που είχε ανακοινώσει η ΑΕΚ!

Σύμφωνα πληροφορίες του SDNA, ο Παναθηναϊκός έβαλε 5η ξένη στο ρόστερ του, την 26χρονη Σέρβα Γέλενα Ντέλιτς. Λεπτομέρεια; Την 1η Αυγούστου είχε ανακοινωθεί από την ΑΕΚ!

Οι ανακατατάξεις και η αλλαγή σχεδιασμού στην Ένωση δημιούργησαν ευκαιρία έξτρα ενίσχυσης στον πρωταθλητή Ελλάδος.

Η ΑΕΚ πήρε την Εμμανουηλίδου, θέλησε να απελευθερώσει θέση ξένης και ο Παναθηναϊκός που ήθελε μια 5η ξένη για την Ευρώπη αλλά και το rotation στις ελληνικές διοργανώσεις, πήρε την Ντέλιτς ώστε ο Κιαπίνι να έχει ακόμα μια λύση στα χέρια του.

Η 26χρονη διεθνής Σέρβα κεντρική, ύψους 1,90μ., ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο το 2021-22 κατέκτησε το νταμπλ στην Σερβία. Ακολούθησε για μία διετία η VfB Suhl LOTTO Thüringen, με την οποία μπήκε στα πλέι οφ του γερμανικού Πρωταθλήματος και τις δύο χρονιές και κατέκτησε την 3η θέση στο Challenge Cup του 2022-23. Μάλιστα, η ίδια αναδείχθηκε καλύτερη σέρβερ της διοργάνωσης.

Το 2024 πήρε μεταγραφή για την Neptunes de Nantes Volley-ball, φτάνοντας ως τους Τελικούς του γαλλικού Πρωταθλήματος, ενώ κατέκτησε το Σούπερ Καπ Γαλλίας. Την περσινή σεζόν (2025-26) φόρεσε τη φανέλα της CS Volei Alba-Blaj, κατακτώντας το Κύπελλο Ρουμανίας και φτάνοντας ως τους Τελικούς του Πρωταθλήματος.