«Πλήγμα» στον ΠΑΟΚ με Ταϊρί: Εκτός δράσης με ρήξη μηνίσκου

O Μπριν Ταϊρί θα απουσιάσει για αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο στον αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στους Vikos Falcons.

Ο Αμερικάνος γκαρντ ήταν ο μεγάλος άτυχος του φιλικού του Δικεφάλου στο Μέτσοβο, καθώς τραυματίστηκε στις αρχές του αγώνα, με τις εξετάσεις να δείχνουν πως υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Ως εκ τούτου θα απουσιάσει για τουλάχιστον έναν μήνα, με τη νέα εκτίμηση για την επιστροφή του να γίνεται στα τέλη του Σεπτέμβρη.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Άτυχος στάθηκε ο Breein Tyree, ο οποίος θα απουσιάσει για σημαντικό διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε μόλις έξι λεπτά στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τους Vikos Falcons την περασμένη Δευτέρα, και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.



Ο Breein Tyree υποβλήθηκε σήμερα το πρωί σε αρθροσκοπική αποκατάσταση του μηνίσκου από τον ιατρό της ομάδας, χειρουργό ορθοπεδικό κ. Μιχαήλ Σαμαρά.



Ο Breein Tyree αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.



Όλοι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ βρίσκονται στο πλευρό του Breein Tyree και του ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία και ομαλή ανάρρωση, με την ευχή να επιστρέψει σύντομα στα παρκέ πιο δυνατός.»