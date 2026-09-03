Από τον Ινδικό στο Αιγαίο: Νέο είδος «εισβολέα» στα ελληνικά νερά

Στη Ρόδο και σε βάθος 55 μέτρων εντοπίστηκε το νέο, για τα νερά της χώρα μας, είδος.

Ενα εξωτικό είδος καβουριού, που είναι ενδημικό του Ινδικού Ωκεανού, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά νερά, σύμφωνα με Έλληνες επιστήμονες.

Το νέο αυτό είδος, γνωστό με την επιστημονική ονομασία Liomera rugipes, βρέθηκε στη Ρόδο, στα ανοιχτά της παραλίας Λαδικό — εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το φυσικό του περιβάλλον και σε μια εντελώς διαφορετική ήπειρο.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2026 αποκάλυψε ότι ένα αρσενικό δείγμα συλλέχθηκε σε βάθος 50-55 μέτρων. Πρόκειται επίσης για το δυτικότερο σημείο στη Μεσόγειο όπου έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο είδος, σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΜΠΕ).

Η Ελλάδα δέχεται ολοένα περισσότερα εξωτικά θαλάσσια είδη

Το καβούρι ταυτοποιήθηκε έπειτα από λεπτομερή εξέταση της μορφολογίας του, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της ιδιαίτερης μορφής του πρώτου αρσενικού γονοπόδιου. Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν επίσης μοριακή ανάλυση της αλληλουχίας του DNA του είδους, με στόχο τη μελλοντική ταυτοποίησή του και την παρακολούθηση της εξάπλωσής του.

Η έρευνά τους δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BioInvasions Records, σε άρθρο με τίτλο «First record and DNA barcoding of Liomera rugipes ενώ το ινδικό καβούρι Liomera rugipes μελετήθηκε λεπτομερώς από Έλληνες επιστήμονες.

Η εξάπλωση του Liomera rugipes στη Ρόδο αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της συνεχιζόμενης εισόδου και εξάπλωσης εξωτικών ειδών στην Ανατολική Μεσόγειο, πιθανότατα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ.

Τα τελευταία χρόνια, το χωροκατακτητικό λαγοκέφαλο (Lagocephalus sceleratus) έχει εξαπλωθεί στα ελληνικά νερά και πλέον αποτελεί σοβαρή απειλή για την αλιεία και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, ενώ η κατανάλωσή του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Μια συνεργασία με σημαντική επιστημονική αξία

Την έρευνα πραγματοποίησαν επιστήμονες του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και των Ινστιτούτων Ωκεανογραφίας, Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ, σε συνεργασία με ερευνητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικόBioInvasions Records, στην εργασία με τίτλο «First record and DNA barcoding of Liomera rugipes (Heller, 1861) (Brachyura: Xanthidae) in Hellenic waters».

Η νέα καταγραφή δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη προσθήκη στον κατάλογο των ειδών που συναντώνται στις ελληνικές θάλασσες. Παράλληλα, προσφέρει στους επιστήμονες ένα ακόμη στοιχείο για την κατανόηση των αλλαγών που συντελούνται στη Μεσόγειο και της σταδιακής εγκατάστασης ξενικών οργανισμών σε νέες περιοχές.

Πηγή: newsbomb.gr