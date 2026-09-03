«Προχωράει κανονικά το trade του Λέοναρντ στους Κλίπερς»

Η διοργανώτρια λίγκα εξάντλησε την αυστηρότητά της και επέβαλε εξοντωτική τιμωρία στην ομάδα του Λος Άντζελες, όπως αναφέρει όμως ο Σαμς Σαράνια, το trade αναμένεται να προχωρήσει κανονικά.
Αυτό θα πάρει επίσημη μορφή τις επόμενες μέρες, αφού μέχρι τώρα υπήρχε έρευνα από το ΝΒΑ που «κολλούσε» την ανακοίνωση, κάτι που θα συμβεί ίσως και μέχρι το τέλος της βδομάδας.
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"The full expectation around the Raptors and around Kawhi Leonard and the league is that this trade will be going through in the next few days."— SportsCenter (@SportsCenter) September 2, 2026
—@ShamsCharania on the status of Kawhi Leonard's trade to the Raptors following the NBA's investigation 👀 pic.twitter.com/cQlj8w5OaV