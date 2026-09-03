«Προχωράει κανονικά το trade του Λέοναρντ στους Κλίπερς»

Κανονικά θα προχωρήσει το trade του Καουάι Λέοναρντ στους Κλίπερς παρά την τιμωρία του ΝΒΑ.

Η διοργανώτρια λίγκα εξάντλησε την αυστηρότητά της και επέβαλε εξοντωτική τιμωρία στην ομάδα του Λος Άντζελες, όπως αναφέρει όμως ο Σαμς Σαράνια, το trade αναμένεται να προχωρήσει κανονικά.

Αυτό θα πάρει επίσημη μορφή τις επόμενες μέρες, αφού μέχρι τώρα υπήρχε έρευνα από το ΝΒΑ που «κολλούσε» την ανακοίνωση, κάτι που θα συμβεί ίσως και μέχρι το τέλος της βδομάδας.

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