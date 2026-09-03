Μύκονος Betsson: Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών

Συνολικά οι νησιώτες θα δώσουν 8 αναμετρήσεις με ομάδες της Stoiximan Greek Basketball League μέσα στη διάρκεια ενός μήνα και θα συμμετάσχουν και σε 2 τουρνουά.
Αναλυτικά:
Καρπενήσι
2 Σεπτεμβρίου | 18:00
Μύκονος Betsson – Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα
5 Σεπτεμβρίου | 17:00
Μύκονος Betsson – Α.Σ. Καρδίτσας
8 Σεπτεμβρίου | 18:00
Μύκονος Betsson – Α.Σ. Καρδίτσας
Τουρνουά «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» – Αγρίνιο
13 Σεπτεμβρίου | 17:00
Μύκονος Betsson – Δόξα Λευκάδας
14 Σεπτεμβρίου | 18:00
Μύκονος Betsson – Vikos Falcons
Τουρνουά «Μαυροσκουφεια» – Θεσσαλονίκη
20 Σεπτεμβρίου | 16:00
Μύκονος Betsson – Άρης
22 Σεπτεμβρίου | 20:30
Μύκονος Betsson – Ηρακλής
Περιστέρι
26 Σεπτεμβρίου
Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson