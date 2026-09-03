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Μύκονος Betsson: Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών

Μπάσκετ
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Η Μύκονος Betsson ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών στη διάρκεια της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Συνολικά οι νησιώτες θα δώσουν 8 αναμετρήσεις με ομάδες της Stoiximan Greek Basketball League μέσα στη διάρκεια ενός μήνα και θα συμμετάσχουν και σε 2 τουρνουά.

Αναλυτικά:

Καρπενήσι
2 Σεπτεμβρίου | 18:00
Μύκονος Betsson – Δόξα Λευκάδας

Καρδίτσα
5 Σεπτεμβρίου | 17:00
Μύκονος Betsson – Α.Σ. Καρδίτσας

8 Σεπτεμβρίου | 18:00
Μύκονος Betsson – Α.Σ. Καρδίτσας

Τουρνουά «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» – Αγρίνιο
13 Σεπτεμβρίου | 17:00
Μύκονος Betsson – Δόξα Λευκάδας

14 Σεπτεμβρίου | 18:00
Μύκονος Betsson – Vikos Falcons

Τουρνουά «Μαυροσκουφεια» – Θεσσαλονίκη
20 Σεπτεμβρίου | 16:00
Μύκονος Betsson – Άρης
22 Σεπτεμβρίου | 20:30
Μύκονος Betsson – Ηρακλής

Περιστέρι
26 Σεπτεμβρίου
Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson

Μύκονος Betsson: Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών