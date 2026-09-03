Μύκονος Betsson: Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών

Η Μύκονος Betsson ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών στη διάρκεια της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Συνολικά οι νησιώτες θα δώσουν 8 αναμετρήσεις με ομάδες της Stoiximan Greek Basketball League μέσα στη διάρκεια ενός μήνα και θα συμμετάσχουν και σε 2 τουρνουά. Αναλυτικά: Καρπενήσι

2 Σεπτεμβρίου | 18:00

Μύκονος Betsson – Δόξα Λευκάδας



Καρδίτσα

5 Σεπτεμβρίου | 17:00

Μύκονος Betsson – Α.Σ. Καρδίτσας



8 Σεπτεμβρίου | 18:00

Μύκονος Betsson – Α.Σ. Καρδίτσας



Τουρνουά «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» – Αγρίνιο

13 Σεπτεμβρίου | 17:00

Μύκονος Betsson – Δόξα Λευκάδας



14 Σεπτεμβρίου | 18:00

Μύκονος Betsson – Vikos Falcons



Τουρνουά «Μαυροσκουφεια» – Θεσσαλονίκη

20 Σεπτεμβρίου | 16:00

Μύκονος Betsson – Άρης

22 Σεπτεμβρίου | 20:30

Μύκονος Betsson – Ηρακλής



Περιστέρι

26 Σεπτεμβρίου

Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson