Έχασε σετ, αλλά καθάρισε ο Αλκαράθ

Ο Ζάιμε Φαρία αιφνιδίασε τον Κάρλος Αλκαράθ, όμως εκείνος βρήκε τον δρόμο προς τον τρίτο γύρο του US Open.

O 23χρονος Ισπανός έβαλε το πόδι στο γκάζι μετά την απώλεια του πρώτου σετ και επικράτησε του Πορτογάλου με 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 και έκανε ακόμα βήμα προς την υπεράσπιση του τίτλου του στη Νέα Υόρκη.

Ο Καρλίτος, που επέστρεψε στη δράση μετά από 4.5 μήνες, θα συναντήσει στη φάση των «32» τον Κινέζο Γίμπινγκ Γου.

Την αντίθετη πορεία, ωστόσο, ακολούθησε ο συμπατριώτης του Αλκαράθ, ο 19χρονος Ραφαέλ Χόδαρ (Νο.11), που έμεινε εκτός δεύτερου γύρου μετά την ήττα του από τον Γιουντσαοκέτε Μπου με 6-2, 6-1, 6-1. Ο Κινέζος lucky loser θα παίξει στη συνέχεια με τον Αμερικανό Mάικλ Ζενγκ.

Στις γυναίκες, η κάτοχος του τίτλου Αρίνα Σαμπαλένκα πέτυχε πολύ εύκολη νίκη επί της Πολίνα Ιατσένκο με 6-1, 6-1 και έχει ραντεβού με την Καμίλα Ραχίμοβα στον δεύτερο γύρο.