Σεισμός στο NBA: Σκληρή τιμωρία στους Κλίπερς για την υπόθεση Καουάι Λέοναρντ!

Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνά του για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης του Καουάι Λέοναρντ από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, ρίχνοντας βαριά καμπάνα στους «Κλιπς».

Το NBA εξέδωσε την απόφασή του σχετικά με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, στο πλαίσιο των ερευνών για παράκαμψη του ανώτατου ορίου μισθών που αφορούσαν τον Καουάι Λέοναρντ, μετά από έρευνα που διήρκεσε ένα χρόνο.

Οι ποινές ήταν πολύ σκληρές, αφού το NBA αφαίρεσε από τους Κλίπερς 5 επιλογές πρώτου γύρου (2029, 2030, 2031, 2032 και 2033), επιβάλλοντας παράλληλα πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων στον ιδιοκτήτη Στιβ Μπάλμερ.

Ο Καουάι Λέοναρντ από την πλευρά του, θα πρέπει να καταβάλει 700.000 δολάρια ως αποζημίωση για αθέμιτα οφέλη που παρείχαν οι Κλίπερς στον θείο του και πρώην επιχειρηματικό του εκπρόσωπο, Ντένις Ρόμπερτσον.

Να σημειωθεί ότι το NBA, δεν επέβαλλε ακύρωση συμβολαίου ή ποινή με αναστολή στον Λέοναρντ, ενώ όσον αφορά τον Ρόμπερτσον, ο οποίος απολύθηκε από τον έμπειρο φόργουορντ τον Ιούνιο, το NBA του απαγορεύει κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα με την Λίγκα.

Οι ποινές όμως δεν σταμάτησαν εκεί αφού ο ιδιοκτήτης των Κλίπερς, Στιβ Μπάλμερ, έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από όλες τις δραστηριότητες του πρωταθλήματος και της ομάδας για ένα έτος, επειδή προσπάθησε εν γνώσει του να βοηθήσει τον Λέοναρντ να εξασφαλίσει ευκαιρίες εισοδήματος εκτός γηπέδου.

Η Πρόεδρος Επιχειρηματικών Λειτουργιών των Κλίπερς, Τζίλιαν Ζούκερ, τιμωρείται με αποκλεισμό, χωρίς μισθό για ένα έτος με αναστολή, καθώς φέρει την κύρια και άμεση ευθύνη για τις απαγορευμένες συμφωνίες χορηγίας και για την παροχή ψευδών και παραπλανητικών δηλώσεων στους ερευνητές.

Ο Πρόεδρος Αθλητικών Λειτουργιών των Κλίπερς, Λόρενς Φρανκ, τιμωρείται αποκλεισμό χωρίς μισθό για έξι μήνες με αναστολή, λόγω της εμπλοκής του στις απαγορευμένες συμφωνίες χορηγίας και της έγκρισης απαγορευμένων δαπανών που πραγματοποίησαν ο Καουάι Λέοναρντ και η οικογένειά του.

Τέλος, ο οργανισμός και το προσωπικό των Κλίπερς υπόκεινται πλέον σε πρόγραμμα συμμόρφωσης και παρακολούθησης υπό την εποπτεία του γραφείου της Λίγκας για περίοδο πέντε ετών!