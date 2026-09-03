ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους που μετέφερε τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας

Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον έκανε αεροσκάφος C-37A της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν, έπειτα από μηχανική βλάβη.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το πλήρωμα ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου για πρόβλημα στον δεξιό κινητήρα και ζήτησε να πραγματοποιήσει άμεσα αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 14 άτομα, ενώ τα διαθέσιμα καύσιμα επαρκούσαν για περίπου δυόμισι ώρες πτήσης.

«Οι πιλότοι της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ έκαναν την προσγείωση με έναν κινητήρα να μοιάζει με ρουτίνα», ανέφερε ο υπουργός Μάλιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Κανένας πανικός, απόλυτος επαγγελματισμός», υπογράμμισε.

Πηγή: ertnews.gr