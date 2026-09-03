Σπουδαίος Τσιτσιπάς επέστρεψε σε τρίτο γύρο Grand Slam! (vid)

Άντεξε στην πίεση του Λόιντ Χάρις ο ψυχωμένος Στέφανος Τσιτσιπάς και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του US Open για πρώτη φορά μετά το 2021! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.53) λύγισε τον 29χρονο Νοτιοαφρικανό (Νο.139) με 6-7(1), 6-3, 7-6(4), 6-4 μετά από μια πολύ υψηλού επιπέδου μάχη διάρκειας 3 ωρών και 27 λεπτών και πέρασε σε φάση «32» Grand Slam για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια!

Τώρα, βέβαια, ο πήχης θα ανεβεί... επικίνδυνα, καθώς θα βρει απέναντί τον Τσέχο Γίρι Λεχέτσκα (Νο.19), που απέκλεισε με 6-4, 6-2, 6-4 τον Βρετανό Τόμπι Σάμουελ.

Αν και πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές κόντρα στον εξαιρετικό Χάρις, ο Στέφανος έπαιξε με αυτοπεποίθηση (ακόμα και από την πλευρά του backhand) και κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη, που σίγουρα θα του δώσει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Το τένις, μάλιστα, που έπαιξε σε μεγάλο μέρος του αγώνα ήταν εκπληκτικό και μπόρεσε να τον ακολουθήσει και ο τενίστας από τον Κέιπ Τάουν που ξεπέρασε τον εαυτό του!

Η ουσία είναι ότι σιγά-σιγά αρχίζουμε να βλέπουμε τον παλιό καλό Στέφανο και σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει η ομάδα του, που του προσφέρει μεγάλη υποστήριξη, χωρίς υπερβολές, και φαίνεται ότι καταφέρνει να τον ηρεμεί όταν... στραβώνουν τα πράγματα.

Όπως, δηλαδή, στράβωσαν στο πρώτο σετ, όταν μετά από τη χαμένη ευκαιρία του Χάρις να κλείσει το σετ στο 5-6, έγινε ξεκαθάρισμα στο τάι μπρέικ και ο Νοτιοαφρικανός έφτασε πανηγυρικά στο 1-0!

Ο Στέφανος έχασε για λίγο την ψυχραιμία του, όμως ηρέμησε σιγά-σιγά και άρχισε να διαβάζει το σερβίς του Χάρις, με αποτέλεσμα να πετύχει δύο σερί μπρέικ μετά το 3-3 και να φέρει το ματς στα ίσα μέσα σε αποθέωση.

Το τρίτο σετ, πάντως, ήταν πολύ πιο κλειστό και ο Τσιτσιπάς βρέθηκε υπό πίεση όταν έχασε το σερβίς του στο έβδομο γκέιμ (3-4). Με τη βοήθεια του κόσμου, ωστόσο, το πήρε πίσω αμέσως μετά και παραλίγο να κάνει και την ολική ανατροπή όταν είχε συνολικά τέσσερα σετ πόιντ στο 6-5.

Τελικά την ολοκλήρωσε τη δουλειά, έστω και στο τάι μπρέικ, περνώντας πλέον στη θέση του οδηγού και δείχνοντας έτοιμος να πατήσει στο μομέντουμ.

Ο qualifier Χάρις, όμως, δεν παρέδωσε τα όπλα και ήταν κάτι παραπάνω από αξιόμαχος αντίπαλος στο τέταρτο σετ. Πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά δέχτηκε το μπρέικ στο 4-4 και αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι τη διοργάνωση, προς ικανοποίηση της πλειοψηφίας του κοινού που ήταν σαφέστατα με το μέρος του Τσιτσιπά!

Ο Στέφανος, λοιπόν, βρίσκεται σε τρίτο γύρο Grand Slam για πρώτη φορά μετά το Roland Garros 2024 και θα προσπαθήσει την Παρασκευή (4/9) απέναντι στον Λεχέτσκα να φτάσει στον παρθενικό του τέταρτο γύρο στη Νέα Υόρκη. Δεν θα είναι εύκολο, ωστόσο έχει δείξει σε αυτά τα δύο πρώτα ματς του στη διοργάνωση ότι μπορεί!