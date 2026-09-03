Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Φωτιά στην Άνδρο: Επιχειρούν δύο ελικόπτερα 03-09-2026 08:51 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Επιχειρούν δύο ελικόπτερα για την κατάσβεση της φωτιάς. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες κι εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. #Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Συνέτι Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 8 #πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026 Πηγή: newsbomb.gr Μετά το Ηράκλειο οι μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ: Οι τέσσερις προσθήκες με υπογραφή Ανδρουλάκη instanews.gr Στο ρόλο που είχε κόντρα στη Ρεάλ: Ένα σχήμα - φωτιά του ΠΑΟ με Ουναΐ που έχει σκληράδα και ποιότητα menshouse.gr Νυχτερινή Αθήνα 2026 - 2027: Τα 10 σχήματα που θα πρωταγωνιστήσουν στις πίστες τον χειμώνα dailymedia.gr Την άρπαξε στη στροφή: Το πρόσωπο που ήθελε ο Ανδρουλάκης αλλά τελικά του το πήρε ο Τσίπρας instanews.gr Μέχρι 1 λάθος, άθλος: Εάν τερματίσεις αυτό το δύσκολο το κουίζ γεωγραφίας, είσαι έτοιμος για τον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Έχουμε καταλάβει με ποιον έκανε deal ο Παναθηναϊκός για τον Ουναχί; menshouse.gr Τέλος το ξανθό για τη Ράνια Τζίμα - Η αλλαγή στην εικόνα της που την έκανε ακόμα πιο εντυπωσιακή dailymedia.gr Βλέπεις Κόλιν Φάρελ, πατάς Play: Η σειρά με το ακραίο plot twist που εξόργισε όσους δεν ήταν έτοιμοι γι' αυτό menshouse.gr Φωτιά στην Άνδρο: Επιχειρούν δύο ελικόπτερα SHARE