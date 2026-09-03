MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Φωτιά στην Άνδρο: Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

0
Επιχειρούν δύο ελικόπτερα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες κι εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Πηγή: newsbomb.gr

Φωτιά στην Άνδρο: Επιχειρούν δύο ελικόπτερα