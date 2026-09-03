Λέοναρντ: «Παίρνω την ευθύνη, υπέγραψα χωρίς να γνωρίζω την καταστρατήγηση του salary cap»

Ο Καουάι Λέοναρντ έδωσε τη δίκη του εξήγηση μετά την εξοντωτική τιμωρία του ΝΒΑ στους Κλίπερς.

Yπενθυμίζουμε πως οι ποινές ήταν πολύ σκληρές, αφού το NBA αφαίρεσε από την ομάδα του Λος Άντζελες 5 επιλογές πρώτου γύρου (2029, 2030, 2031, 2032 και 2033), επιβάλλοντας παράλληλα πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων στον ιδιοκτήτη Στιβ Μπάλμερ.

Ο Καουάι Λέοναρντ από την πλευρά του, θα πρέπει να καταβάλει 700.000 δολάρια ως αποζημίωση για αθέμιτα οφέλη που παρείχαν οι Κλίπερς στον θείο του και πρώην επιχειρηματικό του εκπρόσωπο, Ντένις Ρόμπερτσον.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Η ακεραιότητα και ο σεβασμός για αυτό το παιχνίδι είναι θεμελιώδεις αρχές για το ποιος είμαι. Αποδέχομαι την πλήρη ευθύνη για τα σφάλματα κρίσης από άτομα του στενού μου κύκλου και λυπάμαι για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτή η κατάσταση στους φιλάθλους και την οικογένειά μου.

Υπέγραψα το συμβόλαιό μου με τους Κλίπερς, καθώς και τις εν λόγω συμφωνίες, καλή τη πίστει, απόλυτα αφοσιωμένος στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μου και χωρίς να γνωρίζω καμία πρόθεση από οποιονδήποτε για καταστρατήγηση του salary cap.

Εδώ και 15 χρόνια, προτεραιότητά μου είναι να δίνω τα πάντα στην οικογένειά μου, στο παιχνίδι και σε όσους μοιράζομαι το παρκέ. Καθώς επιστρέφω στο Τορόντο, εστιάζω σε αυτά που μπορώ να ελέγξω, στο να κλείσω αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσω μπροστά με μια νέα αρχή».