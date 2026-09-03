Τσιτσιπάς: «Θα ήθελα να δω τον εαυτό μου να παίζει πιο επιθετικά»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο US Open μετά τη νίκη του απέναντι στον Λόιντ Χάρις, έχοντας όμως ήδη στρέψει την προσοχή του στα σημεία που θέλει να βελτιώσει εν όψει της συνέχειας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Ο Έλληνας τενίστας αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε απέναντι στο σερβίς του Νοτιοαφρικανού, εξηγώντας πως χρειάστηκε χρόνο για να βρει το κατάλληλο timing και να προσαρμοστεί στο διαφορετικό στυλ του αντιπάλου του.

«Στην αρχή ήταν λίγο περίεργο να επιστρέφω το σερβίς του, γιατί η κίνησή του είναι πολύ διαφορετική από το σερβίς του Φις», είπε στη συνέντευξη τύπου για τον αγώνα με τον Νοτιοαφρικανό στη συνέντευξη τύπου. «Μου πήρε λίγο χρόνο να προσαρμοστώ. Στην αρχή ήταν κάπως εκνευριστικό, γιατί ένιωθα ότι δεν μπορούσα να βρω σωστά το timing απέναντι στο σερβίς του. Χρειάστηκα λίγο χρόνο για να το συνηθίσω. Δοκίμασα διάφορα πράγματα. Είναι φυσιολογικό να δοκιμάζεις διαφορετικές λύσεις όταν βλέπεις ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θέλεις. Αυτές οι δοκιμές με οδήγησαν σε διαφορετικές επιλογές και σε κάποιες λύσεις όπου κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι που μπορώ να αξιοποιήσω. Υπήρχε κάτι πολύτιμο εκεί. Και παρέμεινα μέσα στο παιχνίδι. Θα μπορούσα να είχα σερβίρει καλύτερα, αλλά πάλεψα σκληρά και αυτό ήταν αρκετό».

Για τον Τσιτσιπά, πάντως, η εικόνα που θα παρουσιάσει από εδώ και πέρα έχει μεγαλύτερη σημασία από το ίδιο το αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε, η βελτίωση της απόδοσής του αποτελεί το βασικό κριτήριο με το οποίο αξιολογεί την παρουσία του στο τουρνουά.

«Ορίζω την επιτυχία μέσα από τη βελτίωση. Δεν έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αν δω ότι στο επόμενο παιχνίδι μου έχω ανεβάσει το επίπεδό μου και έχω βελτιώσει συγκεκριμένα στοιχεία του παιχνιδιού μου, αυτό από μόνο του με κάνει χαρούμενο. Το ίδιο το αποτέλεσμα είναι κάπως δευτερεύον αυτή τη στιγμή. Εστιάζω περισσότερο, μαζί με την ομάδα μου, στο πώς μπορούμε πραγματικά να γίνουμε καλύτεροι, ακόμη και με τη μία ημέρα προπόνησης που έχουμε αύριο. Θέλω να μπω στο γήπεδο και να έχω αυτή τη νοοτροπία στην προπόνηση: ότι θέλω να βελτιωθώ. Τι μπορώ να κάνω; Τι μπορώ να βελτιώσω;».

«Ως παιδί φανταζόμουν τις μεγάλες σκηνές»

Οι φιλοδοξίες του, άλλωστε, ήταν από μικρός πολύ μεγαλύτερες. Ο Τσιτσιπάς εξήγησε πως όταν ονειρευόταν την καριέρα του, είχε στο μυαλό του τις κορυφαίες στιγμές ενός Grand Slam και όχι απλώς την πρόκριση σε έναν ακόμη γύρο.

«Όταν ήμουν μικρός και μεγάλωνα παρακολουθώντας τένις, βλέποντας το υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος και τα Grand Slam, δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου να θέλει να σταματήσει σε έναν τρίτο γύρο ενός Grand Slam. Ως παιδί, πάντα φανταζόμουν τις μεγάλες σκηνές: τα ημιτελικά, τους τελικούς. Αυτές ήταν οι στιγμές για τις οποίες δούλευα από μικρός και ονειρευόμουν, παίζοντας μόνος μου στον τοίχο ή με τα άλλα παιδιά. Πάντα φανταζόμουν τον εαυτό μου σε μια τέτοια κατάσταση. Μια βραδινή session στο Arthur Ashe στο US Open παραμένει ένα παιδικό μου όνειρο. Το έχω ζήσει και στο παρελθόν, αλλά το να το κάνεις σε μια διαφορετική συγκυρία, παίζοντας είτε σε ημιτελικό είτε σε τελικό, είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία».

Το US Open δεν είναι το Grand Slam όπου ο Έλληνας έχει σημειώσει τις καλύτερες επιδόσεις του. Για να μπορέσει να φτάσει πιο μακριά αυτή τη φορά, γνωρίζει ότι θα χρειαστεί να ανεβάσει την επιθετικότητά του και να αποφύγει τα διαστήματα στα οποία γίνεται πιο παθητικός.

«Όλα εξαρτώνται από το αν θα παίξω επιθετικά. Σήμερα ένιωσα ότι υπήρχαν στιγμές όπου ήμουν λίγο παθητικός. Παρόλα αυτά, είμαι περήφανος για τη νίκη μου και για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερα να βρω λύσεις και να πάρω το παιχνίδι. Απλώς θα ήθελα να δω τον εαυτό μου να παίζει πιο επιθετικά. Όταν το βλέπω αυτό, αποκτώ αυτοπεποίθηση. Μου δίνει πίστη. Μου δημιουργεί την αίσθηση ότι μπορούμε να κάνουμε ζημιά στους αντιπάλους μας. Έτσι το σκέφτομαι. Θέλω απλώς να δω κάτι διαφορετικό στο επόμενο παιχνίδι μου. Να προσπαθήσω να παίξω διαφορετικά. Αυτό είναι όλο».

«Είμαστε σαν τους δεινόσαυρους»

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε στο backhand και στη χρήση του slice. Ο Τσιτσιπάς εξήγησε ότι δεν είναι κάτι που επιλέγει συχνά, καθώς προτιμά να παίρνει την πρωτοβουλία και να χτυπά το backhand του.

«Δεν είμαι από τους παίκτες που αρέσκονται να χρησιμοποιούν πολύ το slice. Θα το χρησιμοποιήσω όταν είναι απαραίτητο, ανάλογα με τη συγκεκριμένη τακτική και τον συγκεκριμένο αντίπαλο. Εγώ θέλω να μπαίνω μέσα στο γήπεδο και να χτυπάω το backhand μου. Βλέπω κάποιους παίκτες με one-handed backhand που χρησιμοποιούν υπερβολικά πολύ το slice. Δεν θα ήταν ποτέ το δυνατό μου σημείο. Πάντα, από τη φύση μου, προτιμούσα να χτυπάω το backhand μου. Το one-handed backhand απαιτεί εξαιρετικό footwork και πολύ καλή τεχνική. Αυτό είναι το μοναδικό μειονέκτημα του backhand με τα δύο χέρια. Με το backhand με τα δύο χέρισ, νιώθω ότι μπορείς πάντα κάπως να διορθώσεις μια δύσκολη κατάσταση. Αν καθυστερήσεις λίγο ή βρεθείς εκτός θέσης, μπορείς πάντα να χρησιμοποιήσεις το αριστερό σου χέρι για να προλάβεις την μπάλα και να τη βάλεις στο γήπεδο. Στο one-handed backhand δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αν αργήσεις, άργησες».

Με αφορμή τη συζήτηση για το μονόχειρο backhand, ο Τσιτσιπάς κλήθηκε να σχολιάσει και το ενδεχόμενο να μην υπάρξει κανένας παίκτης με one-handed backhand στα ημιτελικά Grand Slam μέσα στη φετινή σεζόν, εφόσον ούτε ο ίδιος ούτε ο Λορέντζο Μουζέτι καταφέρουν να φτάσουν στους «4» του US Open.

«Εξαφανίζεται. Το είπα μάλιστα και στον Γκριγκόρ (Ντιμιτρόφ) τις προάλλες. Βλέπεις ότι με κάθε δεκαετία που περνάει, πέφτουμε όλο και περισσότερο. Είμαστε σαν τους δεινόσαυρους που οδηγούνται στην εξαφάνιση».

Το επόμενο εμπόδιο στον δρόμο του Τσιτσιπά είναι ο Γίρι Λέχέτσκα (Νο. 19). Οι δύο παίκτες θα αναμετρηθούν την Παρασκευή (4/9), με τον Έλληνα να αναζητά την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του US Open.