Αποτροπιασμός στα Καλάβρυτα: 50χρονος άνδρας εκτέλεσε αδέσποτο σκύλο επειδή τον «ενοχλούσε»

Ο 50χρονος... ενοχλήθηκε από την παρουσία του αδέσποτου έξω από την κατοικία του, πήρε το όπλο του και πυροβόλησε θανάσιμα το ζώο.

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει ένα νέο περιστατικό άγριας κακοποίησης ζώου, αυτή τη φορά στην Κλειτορία Καλαβρύτων. Ένας 50χρονος ημεδαπός κατηγορείται ότι εκτέλεσε εν ψυχρώ ένα αδέσποτο σκυλί, χρησιμοποιώντας την κυνηγετική του καραμπίνα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 50χρονος... ενοχλήθηκε από την παρουσία του αδέσποτου έξω από την κατοικία του, πήρε το όπλο που κατείχε νόμιμα και πυροβόλησε θανάσιμα το ζώο. Η πράξη του έγινε μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές και έδωσαν αναλυτικές καταθέσεις για το συμβάν.

Μετά τον πυροβολισμό τράπηκε σε φυγή

Αμέσως μετά τον πυροβολισμό, ο δράστης τράπηκε σε φυγή προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ωστόσο, βλέποντας τον κλοιό να σφίγγει γύρω του, αποφάσισε τελικά να εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύτων και να παραδοθεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί θανατώσεως ζώων συντροφιάς, η οποία πλέον επισύρει αυστηρές ποινές κάθειρξης και βαριά διοικητικά πρόστιμα.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια και μία θήκη μεταφοράς όπλου, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν και τα τρία κυνηγετικά όπλα που κατείχε νόμιμα στο σπίτι του. Ο 50χρονος οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας.

Πηγή: ethnos.gr