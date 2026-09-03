Κυψέλη: Σήμερα στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για το νεκρό βρέφος - Οι αντιφάσεις

Σοκαριστικά είναι τα όσα έρχονται στο «φως» για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος.

Σοκαριστικά είναι τα όσα έρχονται στο «φως» για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, με τους τρεις κατηγορούμενους να βρίσκονται σήμερα (3/9) ενώπιον του ανακριτή.

Οι γονείς και ο σύντροφος της ανήλικης κόρης είναι προφυλακισμένοι, με τους πρώτους να κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Παράλληλα, ο 43χρονος πατέρας, υποστηρίζει πως το βρέφος είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια, ενώ τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης απορρίπτουν αυτό το σενάριο.

Οι κυνικοί ισχυρισμοί του 43χρονου

Ο 43χρονος περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του βρέφους αναφέροντας πως «το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και είχε και μία κήλη. Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο».

Ως προς την ημέρα θανάτου του βρέφους, ο 43χρονος απάντησε στο Mega: «Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι η οικογένεια, στο σαλόνι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Το είδε η γυναίκα μου και μου είπε “το παιδί δεν είναι καλά, είναι σε αφασία“. Μετά ακούω ένα "παφ", έκανε έναν ήχο, και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη σαν μπαλόνι. Προσπάθησα να του κάνω μασάζ, αλλά το παιδί παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

Όσον αφορά τις μαχαιριές, ισχυρίστηκε ότι το βρέφος «είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να το βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο χτύπαγα. Αλλά επειδή δεν έβγαινε αίμα, δεν ήξερα ότι χτύπησα το μωρό. Ήθελα να το βγάλω για να το μετακινήσω αλλού. Δεν το έσφαξα, γι' αυτό είχε τα τραύματα από μαχαίρι. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στην βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα».

Από την πλευρά της, η 38χρονη Γερμανίδα σημείωσε: «Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Ζητώ επιείκεια από την ελληνική Δικαιοσύνη, είμαι αθώα. Δεν δήλωσα τον θάνατο του παιδιού γιατί ήθελα να το έχω μαζί μου. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση».

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των γονέων

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται οι ισχυρισμοί των γονέων, καθώς οι καταθέσεις τους παρουσιάζουν σοβαρά κενά και αντιφάσεις.

Συγκεκριμένα, ο 43χρονος ισχυρίστηκε πως το βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, την ώρα που η 38χρονη μητέρα υποστήριξε πως η ίδια απουσίαζε από το διαμέρισμα τη στιγμή του θανάτου.

Παράλληλα, θολό παραμένει το τοπίο και γύρω από τα έγγραφα των παιδιών. Ενώ η ανήλικη κόρη της οικογένειας φαίνεται πως γεννήθηκε στη Γερμανία και ο 12χρονος στην Ελλάδα, για το 9χρονο αγόρι αλλά και το αβάπτιστο βρέφος δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής πιστοποιητικά που να βεβαιώνουν τους ισχυρισμούς των γονέων ότι γεννήθηκαν στην Αθήνα.

Για τον λόγο αυτό, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που θα ρίξουν φως στην ακριβή συγγένεια και την ταυτότητά τους.

Πηγή: ethnos.gr

