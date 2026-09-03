Ανακοίνωσε την Ντάλτσε ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση της Κριστίν Ντάλτσε για την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα μπάσκετ γυναικών ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Κριστίν Ντάλτσε, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Γεννημένη στις 06/02/2003, η Κριστίν Ντάλτσε αγωνίζεται ως φόργουορντ κι έχει ύψος 186cm.



Η Ντάλτσε ξεκίνησε την κολεγιακή της πορεία στο Villanova University, όπου αγωνίστηκε από το 2021 έως το 2024, παρουσιάζοντας σταθερή αγωνιστική βελτίωση. Τη σεζόν 2022-23, είχε 7,3 πόντους, 7,9 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ την επόμενη περίοδο ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της, φτάνοντας τους 8,3 πόντους, 9,4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα σε 27,6 λεπτά συμμετοχής.



Το 2024 μετακινήθηκε στο University of Maryland, συνεχίζοντας την παρουσία της στο υψηλό επίπεδο του NCAA. Τη σεζόν 2024-25 κατέγραψε 8,3 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ ανά αγώνα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη έφεσή της στο ριμπάουντ και τη δυνατότητά της να προσφέρει σημαντικά κοντά στο καλάθι.



Η πρώτη της εμπειρία εκτός Ηνωμένων Πολιτειών ήρθε τη σεζόν 2025-26, όταν αγωνίστηκε στην Ουγγαρία με την BEAC, ολοκληρώνοντας την περίοδο με 7,6 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ κατά μέσο όρο. Με σημαντική εμπειρία από δύο μεγάλα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών κι ήδη μία σεζόν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η Κριστίν Ντάλτσε έρχεται στον ΠΑΟΚ για να προσθέσει δύναμη, ενέργεια και παρουσία στη ρακέτα.



Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Κριστίν Ντάλτσε δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, acpaok.gr: «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη κι ενθουσιασμένη που θα αγωνιστώ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και που μου δίνεται η ευκαιρία να προσφέρω την εμπειρία μου στην ομάδα. Μου αρέσει πολύ η φιλοσοφία κι η δυναμική της ομάδας κι, ήδη από την πρώτη στιγμή, με έχουν κάνει να αισθανθώ σαν στο σπίτι μου. Ανυπομονώ να γνωρίσω από κοντά τον κόσμο του ΠΑΟΚ και να συμβάλω κι εγώ στην επίτευξη σημαντικών επιτυχιών για την ομάδα».



Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Κριστίν».