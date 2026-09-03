Στο σημερινό Center Fox το τεράστιο deal του Παναθηναϊκού με Ουναΐ, οι Μπέιλι & Νους στο λιμάνι και οι ευρω-λίστες

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου όλες τις λεπτομέρειες της τεράστιας μεταγραφής του Ουναΐ, τα ντιλ του Ολυμπιακού με Μπέιλι, Νους και οι ευρω-λίστες των ομάδων.