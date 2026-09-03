Μεγάλη κίνηση από τον Νόρις: Έφτιαξε ομάδα για το πρόγραμμα υποστήριξης της Formula 1

Ο Λάντο Νόρις ανακοίνωσε τη δημιουργία της δικής του αγωνιστικής ομάδας, η οποία θα δραστηριοποιηθεί στις μικρότερες κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού από το 2027.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής επιβεβαίωσε την είδηση την παραμονή του ιταλικού Grand Prix, καθώς βρίσκεται σε αναζήτηση της τρίτης συνεχόμενης νίκης του σε αγώνα.

Η ομάδα του Νόρις θα συμμετέχει από την επόμενη χρονιά σε αρκετές κατηγορίες junior, μεταξύ των οποίων και το πρωτάθλημα FIA Formula 3, το οποίο αποτελεί κατηγορία υποστήριξης σε αρκετά Grand Prix της F1.

Η ομάδα, που ονομάζεται «LN4Fusion», απέκτησε στοιχεία της AIX Racing και παράλληλα στοχεύει στην είσοδό της και στο grid της Formula 2, η οποία θεωρείται το τελευταίο σκαλοπάτι για τους οδηγούς που φιλοδοξούν να φτάσουν στη Formula 1.

«Δημιουργήσαμε μια αγωνιστική ομάδα, τη LN4Fusion», έγραψε ο 26χρονος στα social media.

«Ήμουν τυχερός που κατάφερα να πραγματοποιήσω το όνειρό μου και τώρα θέλω να βοηθήσω και άλλους να πραγματοποιήσουν το δικό τους.

Χτισμένη με ανθρώπους που εμπιστεύομαι, ανθρώπους που έχουν εμπειρία σε όλα τα επίπεδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και γνωρίζουν ακριβώς τι χρειάζεται για να κερδίσεις. Ο στόχος είναι να γίνουμε η κορυφαία junior ομάδα μονοθέσιων. Θα βρισκόμαστε στο grid της Italian F4, της FREC και της F3, ενώ εργαζόμαστε για μια θέση στη British F4 και τη F2.»

Ο πιλότος της McLaren δημιούργησε επίσης το δικό του πρόγραμμα υποστήριξης νεαρών οδηγών, προσφέροντας χρηματοδότηση σε ανερχόμενα ταλέντα, προκειμένου να τους βοηθήσει να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους να αγωνιστούν.

«Και δεν είναι μόνο αυτό. Δημιουργήσαμε επίσης το LN4 Legacy Programme, προκειμένου να χρηματοδοτούμε και να στηρίζουμε ταλαντούχους νεαρούς οδηγούς που διαφορετικά ίσως να μην είχαν την ευκαιρία», πρόσθεσε ο Βρετανός.

«Δίνοντάς τους την υποστήριξη που χρειάζονται, εντός και εκτός πίστας, ώστε να έχουν τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες επιτυχίας.

Το να βλέπω αυτή την ιδέα να μετατρέπεται σε κάτι πραγματικό είναι απίστευτο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους έπαιξαν ρόλο στο να γίνει αυτό πραγματικότητα.

Είμαι ενθουσιασμένος για όσα έρχονται. Τα λέμε στο grid το ’27.»

Ο Νόρις δεν είναι ο μοναδικός εν ενεργεία οδηγός που διαθέτει τη δική του ομάδα, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν δημιούργησε τη δική του αγωνιστική ομάδα πριν από μερικά χρόνια.

Ωστόσο, ενώ ο 26χρονος έχει θέσει ως στόχο τη συμμετοχή σε αγώνες μονοθέσιων, η ομάδα του Φερστάπεν επικεντρώνεται κυρίως στους αγώνες GT.