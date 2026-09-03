Η Volvo μετατρέπει το EX30 σε κινητό power bank (pic)

Χάρη σε μία νέα ενημέρωση λογισμικού, το Volvo EX30 μπορεί τώρα να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές απευθείας από την μπαταρία του, λειτουργώντας ως κινητή πηγή ενέργειας οπουδήποτε είναι σταθμευμένο.

Το EX30 αποκτά επίσης λειτουργικότητα Plug & Charge που κάνει τη δημόσια φόρτιση πιο απλή και εύκολη.

Φανταστείτε ένα κρύο πρωινό σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Έχετε μόλις αποβιβάσει μια παρέα από φιλόδοξους νεαρούς παίχτες και υπάρχει χρόνος μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι. Ανοίγετε τον χώρο αποσκευών, συνδέετε το φις της μηχανής του καφέ στο αυτοκίνητο και ετοιμάζετε μερικές κούπες για εσάς και την παρέα σας. Η ίδια εγκατάσταση μπορεί να τροφοδοτεί εργαλεία για μαστορέματα, να διατηρεί το ψυγείο σε λειτουργία εάν κοπεί το ρεύμα ή να παρέχει ενέργεια στο κουζινάκι που χρησιμοποιείτε στο κάμπινγκ.

Από αυτή την εβδομάδα, η Volvo Cars ξεκινά την παράδοση της τελευταίας ασύρματης (over-the-air) ενημέρωσης λογισμικού σε νέους και υφιστάμενους πελάτες EX30, εισάγοντας έναν νέο τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου στην καθημερινότητα. Θα διατεθεί δωρεάν στους πελάτες σε όλο τον κόσμο στις επόμενες εβδομάδες.

Η ενημέρωση φέρνει επίσης μία αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη, με παραμετροποιήσιμη γραμμή μενού και ανασχεδιασμένα μενού ρυθμίσεων που κάνουν πιο εύκολη την πρόσβαση στα χειριστήρια τα οποία σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Με την προσθήκη της λειτουργικότητας Plug & Charge* σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές, η δημόσια φόρτιση γίνεται πιο απλή και εύκολη. Οι οδηγοί μπορούν απλώς να συνδέουν το αυτοκίνητό τους σε συμβατούς δημόσιους σταθμούς φόρτισης και η φόρτιση θα ξεκινά αυτόματα – χωρίς ανάγκη εφαρμογών, καρτών η έξτρα βημάτων.

«Χάρη στις δυνατότητες του λογισμικού και των ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων, μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα αυτοκίνητά μας με χρήσιμες νέες λειτουργίες, πολύ αργότερα αφότου οι πελάτες τα έχουν αγοράσει - συμπεριλαμβάνοντας δυνατότητες που ίσως δεν ανέμεναν κατά την αγορά του αυτοκινήτου, λέει ο Alwin Bakkenes, (Άλβιν Μπάκενες), Επικεφαλής Παγκόσμιας Εξέλιξης Λογισμικού της Volvo Cars.

Η χρήση του αυτοκινήτου ως κινητού power bank είναι απλή. Συνδέετε έναν προσαρμογέα** στην εξωτερική θύρα σύνδεσης και στη συνέχεια συνδέετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και παίρνετε ρεύμα από την μπαταρία του αυτοκινήτου. Όπως ακριβώς με μία επιτοίχια πρίζα.

Το σύστημα μπορεί να δώσει ισχύ έως 3kW στα 16A, που επαρκεί για πολλές συσκευές καθημερινής χρήσης. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας και το αυτοκίνητο θα σταματήσει αυτόματα την παροχή της εάν το επίπεδο της μπαταρίας πέσει κάτω από 20%.

Αξιοποιώντας στο μέγιστο την μπαταρία

Αυτή η λειτουργικότητα είναι μέρος της αμφίδρομης φόρτισης, που δίνει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα τόσο να δέχεται όσο και να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), που σας επιτρέπει να τροφοδοτείτε εξωτερικές συσκευές απευθείας από το αυτοκίνητο. Το Volvo EX30 γίνεται ένα από τα πρώτα μοντέλα που υιοθετούν αυτήν την τεχνολογία στην κατηγορία premium compact. Η ίδια δυνατότητα είναι επίσης διαθέσιμη στο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Volvo EX60, και θα διατεθεί σε περισσότερα μοντέλα.

Για τους υφισταμένους ιδιοκτήτες EX30, αυτή η ενημέρωση φέρνει μία εντελώς νέα χρήση για το αυτοκίνητο, πολύ καιρό μετά την έξοδό του από το εργοστάσιο. Είναι παράδειγμα του πώς τα αυτοκίνητα Volvo μπορούν να αποκτούν νέες λειτουργίες και βελτιώσεις μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων, συνεχίζοντας να βελτιώνονται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Η ίδια προσέγγιση επεκτείνεται στην εμπειρία χρήστη του EX30, με τα σχόλια των πελατών μας να λαμβάνονται υπόψη για νέες ενημερώσεις και βελτιώσεις με την πάροδο του χρόνου. Το μενού ρυθμίσεων έγινε πιο απλό, ενώ μία παραμετροποιήσιμη γραμμή μενού μπορεί να προβλέπει και να παρουσιάζει ενέργειες ή τις λειτουργίες που είναι πιο σημαντικές για εσάς.