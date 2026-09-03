Ο φανταστικός αντιπερισπασμός του Λιόλιου λίγο πριν τις εξελίξεις

Μία καταγγελία αξιολογείται από τις απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα. Τι, ποιος, πότε. Πρώτα από όλα, ποια είναι η ουσία της και η εγκυρότητά της, και δευτερευόντως ποιος την έκανε και σε ποια ευρύτερη χρονική συγκυρία.

Η χθεσινή καταγγελία του επικεφαλής της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου για «πιθανή παράνομη χρηματοδότηση ΚΑΕ», ως προς την ουσία της θα κριθεί – και οφείλει να γίνει έτσι – από τις αρμόδιες Αρχές και φυσικά εφόσον ευσταθεί να δρομολογήσει και τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Τα πράγματα ωστόσο φαίνεται να περιπλέκονται ως προς τα δύο επόμενα ερωτήματα. Ο ισχυρός άνδρας της ΕΟΚ βρίσκεται εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο για τις καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου, οι οποίες οδήγησαν ήδη στην ανάκληση του πιστοποιητικού στον Προμηθέα Πατρών και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ίδιο, ενώ εκκρεμεί η απόφαση για τυχόν ασυμβίβαστο, θέμα το οποίο έχει εγείρει η καταγγέλλουσα ΚΑΕ διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

Εάν δε, ευσταθούν οι πληροφορίες της στήλης, ότι οι χθεσινές καταγγελίες έγιναν ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα δυσμενής εξέλιξη από την πλευρά της ΕΕΑ για τον επικεφαλής της ΕΟΚ, εξέλιξη που εφόσον επιβεβαιωθεί απαντά στο τρίτο ερώτημα για τη χρονική συγκυρία, τότε μάλλον παραπέμπουν περισσότερο σε πυροτέχνημα ή έστω σε επιχείρηση αντιπερισπασμού. Σε κάθε περίπτωση, το λόγο έχουν οι αρμόδιες Αρχές για όλες τις καταγγελίες.

Πάντως, μαθαίνουμε πως το εν λόγω έργο θα έχει αρκετά επεισόδια προσεχώς.

Πηγή: dnews.gr