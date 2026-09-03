Δυνατό Bet Builder με γκολ στο Τουλούζ – Λιλ

Η Τουλούζ υποδέχεται τη Λιλ σε μία αναμέτρηση που ανοίγει νωρίτερα το πρόγραμμα της αγωνιστικής, καθώς το παιχνίδι μεταφέρθηκε για την Πέμπτη έπειτα από σχετικό αίτημα του τηλεοπτικού παρόχου.

Οι δύο ομάδες έχουν ήδη δείξει ότι μπορούν να δημιουργήσουν αρκετές φάσεις, αλλά ταυτόχρονα έχουν αφήσει κενά στα μετόπισθεν.

Η Τουλούζ πήρε τον πρώτο της βαθμό στη Ligue 1 με το 2-2 στην έδρα της Μπρεστ. Προηγήθηκε δύο φορές, με Ράσελ Ρόου και Ταπί, όμως δεν κατάφερε να προστατεύσει το προβάδισμά της και δέχθηκε την ισοφάριση στην τελευταία φάση του αγώνα. Είχαν προηγηθεί η εντός έδρας ήττα με 2-0 από τη Λυών, με την ομάδα του Γενς Άσκου να βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία προσαρμογής μετά τις αρκετές καλοκαιρινές αλλαγές.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Over 2.5 γκολ & Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 10.5 κόρνερ

Η Λιλ, από την πλευρά της, έφτασε πολύ κοντά στο 2/2 απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Προηγήθηκε 2-0, με τον Χάραλντσον να ανοίγει το σκορ και τον Μπακβά να διπλασιάζει το προβάδισμα στο 84’, όμως δέχθηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις και περιορίστηκε στο 2-2. Ο Ζιρού είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ, επιβεβαιώνοντας από νωρίς τον κομβικό του ρόλο στην επιθετική λειτουργία.

Η ομάδα του Νταβίντε Αντσελότι είχε ξεκινήσει με εκτός έδρας νίκη 2-0 επί της Ανζέ και ακολουθεί πλέον η πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League απέναντι στην Μπέτις. Παρά τις πολλές αποχωρήσεις του καλοκαιριού, διατηρεί αρκετή ποιότητα μπροστά, ενώ στο ρόστερ προστέθηκαν στο φινάλε οι Ουέντα και Κιάργκαρντ.



Δείτε στην Elabet τα ειδικά παικτών και όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις στο Στοίχημα με Τριπλή Προσφοράς* Γνωριμίας!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ