Άρης: Στα «πιτς» προληπτικά ο Κώστας Αντετοκούνμπο - Η κατάσταση των Μοκόκα, Τανούλη

Οι επιστροφές των διεθνών γεμίζουν πλέον τις προπονήσεις του Άρη, ωστόσο τρεις παίκτες παραμένουν εκτός.

Οι Έλληνες διεθνείς ενσωματώθηκαν από την Τετάρτη (2/9) στην προετοιμασία των κιτρινόμαυρων, μαζί με τον κόουτς Βασίλη Σπανούλη μετά το φινάλε των υποχρεώσεων με την Εθνική ομάδα στο «παράθυρο» του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τολιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος και Θανάσης Αντετοκούνμπο πάτησαν το παρκέ του Αλεξανδρείου και προπονήθηκαν, όμως δε συνέβη το ίδιο και με τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο 28χρονος σέντερ θα υποβληθεί για λίγες μέρες σε θεραπεία στο δεξί του γόνατο, γεγονός που ενδεχομένως να του στερήσει τη συμμετοχή του στο φιλικό της 6ης Σεπτεμβρίου κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων.

Πρόκειται για έναν τραυματισμό που κουβαλάει από τον περασμένο Μάιο και τα παιχνίδια των playoffs κόντρα στην ΑΕΚ. Τότε μάλιστα, δεν είχε αγωνιστεί στο Game 3 της προημιτελικής σειράς. Μετά και τα πρόσφατα παιχνίδια με την Εθνική κόντρα σε Ουκρανία και Ισπανία, προτιμήθηκε να ξεκουράσει το πόδι του, προκειμένου από την επόμενη εβδομάδα να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς. Παράλληλα, οι Άνταμ Μοκόκα (χτύπημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού) και Γιώργος Τανούλης (ρήξη μηνίσκου) συνεχίζουν την αποθεραπεία τους και το ατομικό πρόγραμμα. Αμφότεροι έδωσαν το «παρών» στην νέα «πρώτη» του Άρη και η επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση υπολογίζεται μετά τις 20 Σεπτεμβρίου.

Για τον Γάλλο περιφερειακό υπάρχει το αισιόδοξο σενάριο να προλάβει και το φιλικό της 18ης Σεπτέμβρη στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ ο Έλληνας ψηλός είναι πιθανό να χάσει την πρεμιέρα του Άρη στο Eurocup στις 29 του μήνα στη Γαλλία κόντρα στη Λε Μαν.