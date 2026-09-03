Κυψέλη: Άγνωστοι οι γονείς των 3 ανηλίκων - Ο ρόλος του Αφγανού και οι αντιφάσεις όλων

Προφυλακισμένοι παραμένουν, το ζευγάρι από την Κυψέλη, που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους.

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις αντιφάσεις που έχουν προκύψει από τις μέχρι τώρα καταθέσεις, αλλά και τα κρίσιμα στοιχεία της ιατροδικαστικής έρευνας.

Το ζευγάρι, ένας 43χρονος άνδρας και μια 38χρονη γυναίκα, παραμένει προφυλακισμένο, όπως και ο 26χρονος αλλοδαπός που διατηρούσε σχέση με την 15χρονη κόρη της οικογένειας. Σε βάρος των δύο γονέων έχει πλέον ασκηθεί δίωξη και για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ παρουσία παιδοψυχολόγου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όσα ανέφεραν τα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζουν ορισμένα κοινά σημεία με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση.

Οι αντιφάσεις για τον θάνατο του βρέφους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης σχετικά με τον θάνατο του βρέφους. Οι γονείς υποστήριξαν ότι το παιδί γεννήθηκε το 2022 και πέθανε την ίδια χρονιά από παθολογικά αίτια. Με βάση αυτή την εκδοχή, το νεκρό βρέφος παρέμεινε για περίπου τέσσερα χρόνια σε καταψύκτη.

Ο 43χρονος, αναφερόμενος στα τραύματα από μαχαίρι που έφερε το σώμα του παιδιού, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι αυτά προκλήθηκαν μετά τον θάνατό του. Όπως υποστήριξε, το σώμα είχε καλυφθεί από στρώμα πάγου και στην προσπάθειά του να το απομακρύνει προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

Η συγκεκριμένη εκδοχή, ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με αυτά, τα τραύματα είχαν προκληθεί όσο το βρέφος βρισκόταν εν ζωή και ήταν αυτά που οδήγησαν στον θάνατό του. Οι μαχαιριές φέρεται να ήταν περίπου 20 και εντοπίζονταν στην περιοχή της πλάτης, με το όπλο να εκτιμάται ότι ήταν μαχαίρι κουζίνας.

Παράλληλα, διαφορετικές είναι και οι περιγραφές των δύο γονέων για τις συνθήκες του θανάτου. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, ενώ η 38χρονη δήλωσε ότι εκείνη απουσίαζε από το σπίτι τη στιγμή του θανάτου.

Ερωτήματα και για τα στοιχεία των παιδιών

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα και τα στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα και την καταγωγή των ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 15χρονη φέρεται να έχει γεννηθεί στη Γερμανία, ενώ για τον 12χρονο υπάρχουν στοιχεία γέννησης στην Ελλάδα. Αντίθετα, δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής τα απαραίτητα έγγραφα που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς των γονέων ότι το 9χρονο αγόρι και το βρέφος είχαν γεννηθεί στην Αθήνα.

Για τον λόγο αυτό αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και των οικογενειακών δεσμών.

Στο μικροσκόπιο και η υπόθεση των ναρκωτικών

Παράλληλα με την υπόθεση του θανάτου του βρέφους, οι Αρχές διερευνούν και την υπόθεση των ναρκωτικών.

Οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι έκαναν χρήση ουσιών, αρνούμενοι ότι είχαν εμπλοκή σε διακίνηση. Την ίδια ώρα, ο 26χρονος αλλοδαπός που διατηρούσε σχέση με την 15χρονη φέρεται να κάλυπτε έξοδα για τρόφιμα και ρουχισμό της οικογένειας.

Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ξεχωριστή ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης, ενώ οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν πλέον και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Στο επίκεντρο το παρελθόν του 43χρονου

Την ίδια στιγμή, συνεχίζουν να έρχονται στο φως πληροφορίες για το παρελθόν του 43χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε καταδικαστεί και είχε προφυλακιστεί για υπόθεση αρπαγής και μαστροπείας.

Φέρεται επίσης να είχε παρουσιάσει διαφορετικά στοιχεία σχετικά με την καταγωγή του, καθώς σε μία περίπτωση εμφανιζόταν ως Τούρκος, ενώ αρνούνταν ότι είναι Έλληνας.

Σύμφωνα με το Star, παρά την έντονη παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην καθημερινότητά του φέρεται να προσπαθούσε να διατηρεί χαμηλό προφίλ. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια άλλαζε συχνά κατοικία.

Χαρακτηριστικό περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου έναν μήνα πριν από τη μετακόμιση της οικογένειας στην Κυψέλη, όταν διέμενε σε διαμέρισμα στην οδό Φυλής. Εκεί εκδηλώθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι φέρεται να εντόπισαν ασυνήθιστες συνθήκες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 43χρονος παρουσιάστηκε ως Τούρκος επισκέπτης, ενώ φέρεται να απέδωσε την πυρκαγιά σε περιστατικό στην κουζίνα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η φωτιά είχε ξεκινήσει όταν ένα από τα ανήλικα παιδιά πέταξε τσιγάρο σε σακούλα απορριμμάτων.

Οι ανήλικοι στο επίκεντρο της έρευνας

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να μεγάλωσαν τα παιδιά της οικογένειας. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τόσο τις πραγματικές οικογενειακές σχέσεις όσο και το κατά πόσο οι ανήλικοι έχουν υποστεί κακοποίηση.

Τα ευρήματα από τις ιατρικές εξετάσεις, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις τους, αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ παιδοψυχολόγοι έχουν αναλάβει την υποστήριξη των παιδιών και την προσπάθεια να αποσαφηνιστούν όσα έχουν βιώσει.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και με την 15χρονη, για την οποία εξετάζονται καταγγελίες σχετικά με προηγούμενη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και η πιθανή εμπλοκή της σε περιβάλλον εκμετάλλευσης. Παράλληλα, διερευνάται η σχέση της με τον ενήλικο 26χρονο.

Νέα παρουσία ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς σε βάρος τους έχει διαμορφωθεί νέο κατηγορητήριο.

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο τις συνθήκες θανάτου του βρέφους όσο και τις αντιφάσεις στις καταθέσεις, τα ιατροδικαστικά ευρήματα, την υπόθεση των ναρκωτικών και τις καταγγελίες που αφορούν τα ανήλικα μέλη της οικογένειας.

Για την ανθρωποκτονία του βρέφους κατηγορούνται οι δύο γονείς, ενώ ο 26χρονος αντιμετωπίζει διαφορετικές κατηγορίες που σχετίζονται με την υπόθεση των ναρκωτικών και τη σχέση του με την ανήλικη.

Πηγή: Newsbomb.gr