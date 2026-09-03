Κάλινιτς για την απόσυρσή του: «Δεν ένιωθα πλέον το ίδιο πάθος»

Ο Νίκολα Κάλινιτς, μέλος του προπονητικού επιτελείου του Ερυθρού Αστέρα πλέον, μίλησε για τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόσυρση από την ενεργό δράση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτή η κατάσταση συνέβαινε εδώ και μερικά χρόνια. Εδώ και πολύ καιρό δεν ένιωθα πια το ίδιο πάθος. Δεν ξέρω αν οι θεατές από την τηλεόραση μπορούσαν να το αντιληφθούν, αλλά δεν ήμουν πια όπως παλιά. Ήταν έτσι εδώ και κάποιο διάστημα. Άρχισα να προετοιμάζομαι για να κάνω το βήμα στην προπονητική και συμφώνησα να μείνω στον Ερυθρό Αστέρα.

Συναισθηματικά ένιωθα υπέροχα, αλλά ψυχικά και από άποψη μπάσκετ ένιωθα άσχημα. Καθώς πήγαινα σε μια συνάντηση, δεν ένιωθα πια καν την επιθυμία να το κάνω. Πόσες φορές μπορείς να μιλάς για pick-and-roll; Ο Γιουλ πηγαίνει αριστερά, ο Σλούκας χτυπάει δεξιά. Δεν μπορούσα πια.

Ένα άλλο ζήτημα ήταν ότι ο πατέρας μου έπαιζε πινγκ πονγκ μέχρι τα 41 του χρόνια, δεν ήθελα να φτάσω στο σημείο να κάνω εγχείρηση ισχίου και γόνατος. Έφτασα όλους τους στόχους και τα πάθη μου στη ζωή, είδα τον κόσμο, γνώρισα ανθρώπους, κέρδισα χρήματα. Δεν έχει νόημα να παίζεις μέχρι να σκίσεις τους αχίλλειους τένοντες».