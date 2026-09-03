Προαστιακός: Ακινητοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο αμαξοστοιχία με 170 επιβάτες

Έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους.

Αναστάτωση έχει προκληθεί στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου ύστερα από την ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1317 (Κιάτο - Πειραιάς) στις 14:45 στον Σταθμό Ασπροπύργου, με 170 επιβάτες, λόγω τεχνικής βλάβης.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους.

Λόγω του συμβάντος, ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι διερευνά τα αίτια της βλάβης.

Πηγή: ethnos.gr