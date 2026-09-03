Ολυμπιακός: Ενσωματώθηκε στις προπονήσεις ο Μοντέρο (pic)

Ο Ζαν Μοντέρο έφτασε στην Αθήνα και ενσωματώθηκε άμεσα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού.

Την Τετάρτη (2/9) ο Ζαν Μοντέρο έφτασε στην Ελλάδα και την Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο γκαρντ από την Δομινικανή Δημοκρατία ενσωματώθηκε την επομένη στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα ερυθρόλευκα.

Θυμίζουμε πως στις πρώτες του δηλώσεις μίλησε για τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα και τόνισε ότι δεν νιώθει πίεση.